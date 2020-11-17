Главный инфекционист Грузии Тенгиз Церцвадзе заразился коронавирусом

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Один из 3 117 новых инфицированных коронавирусом, выявленных в Грузии за последние сутки, – генеральный директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, об этом сообщает клиника на своем сайте в Facebook.

"Генеральному директор клиники г-ну Тенгизу Церцвадзе выявили коронавирус. Согласно лабораторному исследованию, Тенгиз Церцвадзе инфицирован. Состояние его здоровья удовлетворительное. У него наблюдаются легкие симптомы, поэтому он не нуждается в госпитализации и лечится дома", – говорится в заявлении.

Тбилисская инфекционная больница, которую многие годы возглавляет профессор Тенгиз Церцвадзе первой начала принимать ковид-пациентов. Ее генеральный директор, несмотря на свои 72 года и вхождение в группу риска, ни на день не прекращал работу и был на передовой борьбы с пандемией. Он один из тех ведущих инфекционистов страны, которых в западной прессе окрестили "тремя мушкетерами коронавируса".

С начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован уже у почти 86 тысяч человек. Вылечились около 69 тысяч. Скончались 778 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.