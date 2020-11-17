Коронавирус выявлен у грузинских шахтеров – добыча угля в Ткибули приостановлена

Из протестированных 1 114 сотрудников "Сакнахшири" коронавирус оказался у 144, шахты и карьеры пришлось на время закрыть

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Горнодобывающая компания в Ткибули (регион Имерети) приостановила производственный процесс на две недели – у 144 шахтеров и сотрудников компании выявлен коронавирус, заявляют в компании "Сакнахшири" ("Грузуголь"), управляющей шахтами в Ткибули.

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Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серий трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие. Всего в горнодобывающей компании "Сакнахшири" трудоустроено 1 170 человек.

"На данный момент известны результаты тестирования 1 114 сотрудников, из которых 144 оказались положительными. В связи со сложившейся ситуацией, по решению компании, рабочий процесс на предприятии приостанавливается на две недели", – говорится в сообщении.

Часть сотрудников перейдет на самоизоляцию в ковид-гостиницы.

Компания планирует создать кол-центр, который осуществит мониторинг состояния здоровья как заболевших, так и членов их семей.

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, всем сотрудникам периодически проводят тестирование на коронавирус, а на рабочих местах активно ведутся дезинфицирующие работы. Так, последний ПЦР-тест был проведен всем сотрудникам "Сакнахшири" 13 ноября.

Работы по дезинфекции в шахтах и наземном комплексе продолжаются. Процесс контролирует специальный штаб по превенции вируса.

Повторное тестирование сотрудников будет произведен через две недели после карантина.

За последние два месяца в стране резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Сейчас среднесуточный прирост инфицированных составляет более трех тысяч, а с начала пандемии в стране зафиксировано почти 86 тысяч случаев заражения. Скончались 778 человек.