Еще 45 смертей: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 45 пациентов, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге во вторник.
Из 45 пациентов 18 скончались в Тбилиси. Остальные смертельные случаи зафиксированы в регионах.
|Регион
|Смертельный случай COVID-19
|Аджария
|9
|Имерети
|9
|Шида Картли
|2
|Квемо Картли
|5
|Кахети
|1
|Самцхе-Джавахети
|1
Всего в Грузии с начала пандемии от коронавируса скончались 778 пациентов.
Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 80 тысяч инфицирования, скончались более 700 человек. В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.