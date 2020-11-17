Еще 45 смертей: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 45 пациентов, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

Из 45 пациентов 18 скончались в Тбилиси. Остальные смертельные случаи зафиксированы в регионах.

Регион Смертельный случай COVID-19 Аджария 9 Имерети 9 Шида Картли 2 Квемо Картли 5 Кахети 1 Самцхе-Джавахети 1

Всего в Грузии с начала пандемии от коронавируса скончались 778 пациентов.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 80 тысяч инфицирования, скончались более 700 человек. В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.