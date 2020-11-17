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Министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели

"Пандемия - не препятствие": Чхенкели поздравил молодежь с Международным днем студентов

photo: Mikheil Chkhenkeli / FB
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (506)
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Глава Минобразования пожелал студентам плодотворных студенческих лет, обязательно быть конкурентоспособными и совершать мировые достижения

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели поздравил моложежь с Международным днем ​​студентов, которые отмечается в мире 17 ноября.

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Глава Минобразования, в первую очередь, пожелал судентами здоровья, успехов и продвижения в избранной профессии.

"Студенчество - это самые лучшие и незабываемые годы. Самоотверженный труд сегодня определяет ваше будущее. Так что учитесь и работайте на успех, ведь ваш успех - это победа нашей страны! Несмотря на то, что в настоящее время вы учитесь в новой, иной реальности - в условиях пандемии, образование должно быть приоритетом в вашей жизни. Так что помните, что пандемия никогда не может быть препятствием для профессионализма", - отметил Чхенкели.

Министр также пожелал студентам плодотворных счастливых лет, быть конкурентоспособными и совершать мировые достижения.

Темы:
Образование в Грузии (506)


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