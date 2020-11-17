"Пандемия - не препятствие": Чхенкели поздравил молодежь с Международным днем студентов

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели поздравил моложежь с Международным днем ​​студентов, которые отмечается в мире 17 ноября.

Глава Минобразования, в первую очередь, пожелал судентами здоровья, успехов и продвижения в избранной профессии.

"Студенчество - это самые лучшие и незабываемые годы. Самоотверженный труд сегодня определяет ваше будущее. Так что учитесь и работайте на успех, ведь ваш успех - это победа нашей страны! Несмотря на то, что в настоящее время вы учитесь в новой, иной реальности - в условиях пандемии, образование должно быть приоритетом в вашей жизни. Так что помните, что пандемия никогда не может быть препятствием для профессионализма", - отметил Чхенкели.

Министр также пожелал студентам плодотворных счастливых лет, быть конкурентоспособными и совершать мировые достижения.