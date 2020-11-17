Отчего умерла 12-летняя девочка в Батуми? – мнения семьи и врачей расходятся

Точная причина смерти пока не установлена, но семья утверждает, что никаких симптомов коронавируса у девочки не было, ей нужен были диализ

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Семья 12-летней девочки, которая умерла в Батуми в машине скорой помощи, утверждают, что у нее не было коронавируса, сообщает Аджарское телевидение.

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По словам родных, когда ее привезли в клинику, у нее не было ни температуры, ни кашля. Причиной смерти стало отсутствие кислорода в реанимобиле и то, что не удалось во время сделать ей диализ, утверждают они.

"Было приблизительно полчетвертого ночи, ей стало плохо. Ребенка повезли в детскую больницу. Там начали делать переливание крови и половину перелили. Уже была вызвана скорая и решили везти в Тбилиси. С рождения у нее не было одной почки и в неделю несколько раз приходилось делать диализ. Что ей сделали в клинике в тот день, не знаю. В дороге она умерла. Насколько мне известно, азот был высокий. Если бы была клиника, сегодня она бы была у меня жива", - рассказал дедушка девочки.

Дедушка также отметил, что дома ни у кого не было температуры. Вечером того дня девочка начала жаловаться на нехватку воздуха. На выходных ей не смогли сделать диализ.

В центре неотложной скорой помощи Аджарии заявили, что реанимобиль был оснащен всей нужной аппаратурой, у медиков был кислород. В центре утверждают, что 12-летнюю девочку привезли в клинику с повышенной температурой и ей позднее поставили диагноз двусторонней пневмонии.

По словам медицинского директора Центра матери и ребенка Тамар Бахтадзе, пациентка была доставлена в клинику в воскресенье, поскольку у девочки было хроническое заболевание, было решено везти ее в Тбилиси. Девочка скончалась во время транспортировки.

По словам Бахтадзе, коронавирус у девочки выявили после тестирования в клинике.

"У нее была недостаточность разной системы, однако ведущим было ее хроническое заболевание, которое протекало тяжело. Она нуждалась в частом медицинском вмешательстве. Диализ в нашей клинике не проводится", - отметила Бахтадзе.

Министерство здравоохранения Грузии изучит обстоятельства ухудшения состояния здоровья инфицированного коронавирусом 12-летнего ребенка, что впоследствии привело к его смерти.