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Вид на город Тбилиси. Площадь Европы и парк Рике. Мост Мира

Грузия обошла Армению и Азербайджан по уровню владения английским языком

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Грузия в мировых рейтингах (69)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201117/250072103/Gruziya-oboshla-Armeniyu-i-Azerbaydzhan-po-urovnyu-vladeniya-angliyskim-yazykom.html

Тем не менее, в масштабах Европы Грузия остается одной из самых худших стран по уровню знания этого языка

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. По уровню владения английским языком Грузия занимает четвертое место с конца в Европе, опережая Армению, Турцию и Азербайджан, говорится в рейтинге международной компании изучения иностранных языков Education First.

Люди гуляют по мосту мира в центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Всего в рейтинг EF English Proficiency Index (EF EPI) 2020 вошли 100 стран, места между которыми были распределены на основании результатов тестирования 2,2 миллиона человек старше 18 лет.

В результате было установлено, что хуже всего английским языком из 34 стран Европы владеют в Азербайджане, Турции и Армении, затем следует Грузия.

Что же касается глобальных масштабов, то Грузия поднялась в рейтинге на девять позиций – с 56 на 47 место. Таким образом, теперь Грузия входит в список стран, где уровень знания английского языка оценивается как "средний". Тем не менее, это не лучший показатель – в 2018 году страна занимала 45 место.

Во главе индекса, как мирового, так и европейского – Нидерланды, Дания и Финляндия. Хуже всего английским среди стран-членов ЕС владеют в Италии и Испании. А в мире в конце списка находится Таджикистан.

Исследование, проведенное EF, показало, что средний показатель уровня владения английским языком в мире улучшается. При этом лучше всего владеют языком люди в возрасте от 26 до 30 лет, второе место занимает возрастная группа от 21 до 25 лет.

Темы:
Грузия в мировых рейтингах (69)
Теги:
Азербайджан, Армения, Грузия


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