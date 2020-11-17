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Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе

Главный эпидемиолог Грузии перешел на самоизоляцию

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (181)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201117/250073329/Glavnyy-epidemiolog-Gruzii-pereshel-na-samoizolyatsiyu.html

Амиран Гамкрелидзе был вынужден самоизолироваться после контакта с инфицированным коронавирусом, а незадолго до этого выяснилось, что COVID-19 выявлен у его коллеги-инфекциониста Тенгиза Церцвадзе

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Главный эпидемиолог Грузии, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе перешел на самоизоляцию, сообщает Первый канал.

Один из шахтеров, который занимается добычей угля. Шахта в Ткибули, где произошел обвал
© Sputnik / STRINGER
Коронавирус выявлен у грузинских шахтеров – добыча угля в Ткибули приостановлена

Гамкрелидзе перешел на самоизоляцию после контакта с инфицированными.

Сегодня же стало известно о том, что директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе инфицирован коронавирусом. Он один из тех ведущих инфекционистов страны, которых в западной прессе окрестили "тремя мушкетерами коронавируса". Одним из трех был Амиран Гамкрелидзе. Предположительно, он имел контакт с уже инфицированным коллегой.

В строю остается третий из "мушкетеров" - заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

С начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован уже у почти 86 тысяч человек. Вылечились около 69 тысяч. Скончались 778 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (181)


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