Главный эпидемиолог Грузии перешел на самоизоляцию

Амиран Гамкрелидзе был вынужден самоизолироваться после контакта с инфицированным коронавирусом, а незадолго до этого выяснилось, что COVID-19 выявлен у его коллеги-инфекциониста Тенгиза Церцвадзе

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Главный эпидемиолог Грузии, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе перешел на самоизоляцию, сообщает Первый канал.

Гамкрелидзе перешел на самоизоляцию после контакта с инфицированными.

Сегодня же стало известно о том, что директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе инфицирован коронавирусом. Он один из тех ведущих инфекционистов страны, которых в западной прессе окрестили "тремя мушкетерами коронавируса". Одним из трех был Амиран Гамкрелидзе. Предположительно, он имел контакт с уже инфицированным коллегой.

В строю остается третий из "мушкетеров" - заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

С начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован уже у почти 86 тысяч человек. Вылечились около 69 тысяч. Скончались 778 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.