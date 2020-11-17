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Директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе

Президент Грузии извинилась перед директором инфекционной больницы

photo: Infectious Diseases and AIDS Center / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (181)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201117/250076726/Prezident-Gruzii-izvinilas-pered-direktorom-infektsionnoy-bolnitsy.html

Президент поблагодарила врача за десятимесячную беспощадную круглосуточную борьбу с коронавирусной инфекцией и пожелала скорейшего выздоровления

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала генеральному директору тбилисской инфекционной больницы Тенгизу Церцвадзе скорейшего выздоровления.

Согласно лабораторному исследованию, Церцвадзе инфицирован коронавирусом. Состояние его здоровья удовлетворительное. У него наблюдаются легкие симптомы, поэтому он не нуждается в госпитализации и лечится дома.

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photo: Government of Georgia / FB
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"Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления! Хочу лично поблагодарить его за преданность делу, за десятимесячную беспощадную борьбу с короной день и ночь! Хочу извиниться за тех, кто вместо благодарности выбрал унижение и оскорбление врачей. Господин Тенгиз, большая часть общества благодарит вас и молится за вас! Будьте сильным! Скорее возвращаетесь к этой борьбе!" - написала Зурабишвили на своей странице в соцсети Facebook.

Тбилисская инфекционная больница, которую многие годы возглавляет профессор Тенгиз Церцвадзе, первой начала принимать ковид-пациентов. Ее генеральный директор, несмотря на свои 72 года и нахождение в группе риска, ни на день не прекращал работу и был на передовой борьбы с пандемией. Он один из тех ведущих инфекционистов страны, которых в западной прессе окрестили "тремя мушкетерами коронавируса".

С начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у почти 86 тысяч человек. Вылечились около 69 тысяч. Скончались 778 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (181)


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