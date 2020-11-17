Президент Грузии извинилась перед директором инфекционной больницы

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала генеральному директору тбилисской инфекционной больницы Тенгизу Церцвадзе скорейшего выздоровления.

Согласно лабораторному исследованию, Церцвадзе инфицирован коронавирусом. Состояние его здоровья удовлетворительное. У него наблюдаются легкие симптомы, поэтому он не нуждается в госпитализации и лечится дома.

"Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления! Хочу лично поблагодарить его за преданность делу, за десятимесячную беспощадную борьбу с короной день и ночь! Хочу извиниться за тех, кто вместо благодарности выбрал унижение и оскорбление врачей. Господин Тенгиз, большая часть общества благодарит вас и молится за вас! Будьте сильным! Скорее возвращаетесь к этой борьбе!" - написала Зурабишвили на своей странице в соцсети Facebook.

Тбилисская инфекционная больница, которую многие годы возглавляет профессор Тенгиз Церцвадзе, первой начала принимать ковид-пациентов. Ее генеральный директор, несмотря на свои 72 года и нахождение в группе риска, ни на день не прекращал работу и был на передовой борьбы с пандемией. Он один из тех ведущих инфекционистов страны, которых в западной прессе окрестили "тремя мушкетерами коронавируса".

С начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у почти 86 тысяч человек. Вылечились около 69 тысяч. Скончались 778 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.