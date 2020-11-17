Грузия вместе с ВОЗ: телевышка Тбилиси поменяла цвет на одну ночь

Для жителей Тбилиси действует программа по бесплатной проверке на рак шейки матки, которую можно пройти в 30 медицинских учреждениях

ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Грузия присоединилась к программе элиминации рака матки Всемирной организации здравоохранения и стала одной из 194 стран на одну ночь сменивших освещение своих достопримечательностей, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.

По данным мэрии Тбилиси, свое освещение на цвета программы элиминации сменила главная достопримечательность столицы – телевизионная вышка.

Для жителей Тбилиси действует программа по бесплатной проверке на рак шейки матки. Пройти проверку можно в 30 медицинских учреждениях.

В 2020 году скрининг прошли 22 750 женщин. Скрининг проводится женщинам в возрасте от 25 до 60 лет.