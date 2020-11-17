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Тбилисская телевышка в цветах программы элиминации рака матки

Грузия вместе с ВОЗ: телевышка Тбилиси поменяла цвет на одну ночь

photo: Tbilisi City Hall
Общество
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Темы:
Здравоохранение в Грузии (393)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/12/250078410.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201117/250078285/Gruziya-vmeste-s-VOZ-televyshka-Tbilisi-pomenyala-tsvet-na-odnu-noch.html

Для жителей Тбилиси действует программа по бесплатной проверке на рак шейки матки, которую можно пройти в 30 медицинских учреждениях

ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Грузия присоединилась к программе элиминации рака матки Всемирной организации здравоохранения и стала одной из 194 стран на одну ночь сменивших освещение своих достопримечательностей, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.

В Грузии начинается превентивная вакцинация против рака шейки матки

По данным мэрии Тбилиси, свое освещение на цвета программы элиминации сменила главная достопримечательность столицы – телевизионная вышка.

Для жителей Тбилиси действует программа по бесплатной проверке на рак шейки матки. Пройти проверку можно в 30 медицинских учреждениях.

В 2020 году скрининг прошли 22 750 женщин. Скрининг проводится женщинам в возрасте от 25 до 60 лет.

Темы:
Здравоохранение в Грузии (393)


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