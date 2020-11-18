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Новорожденный ребенок

В Кутаиси от коронавируса вылечили еще одного младенца

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (182)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201118/250079631/V-Kutaisi-ot-koronavirusa-vylechili-esche-odnogo-mladentsa.html

В клинике "Бомонд" к этому времени на излечении еще пять новорожденных – врачи делают все, чтобы спасти их жизни

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В Кутаиси в клинике "Бомонд" от коронавируса вылечили 15-дневного младенца, сообщается на странице клиники в Facebook.

Новорожденный ребенок
© photo: Sputnik / Sergey Guneev
В Кутаиси от коронавируса вылечили 25-дневного младенца

Младенцу было всего четыре дня, когда у него определили коронавирус. Его лечили в клинике одиннадцать дней. Еще один новорожденный был вылечен от коронавируса в Кутаиси два дня назад.

На данный момент в отделении интенсивной терапии лечится 26-дневный младенец. Его бригада скорой помощи вместе с матерью доставила в клинику пять дней назад. Состояние младенца к этому времени удовлетворительное.

В отделении находятся еще четыре младенца с подозрением на коронавирус. Врачи ожидают результаты тестов.

В ковид-центре клиники на данный момент лечатся 120 инфицированных пациентов. В "Бомонде" сначала пандемии вылечили 350 человек.

В Грузии коронавирус диагностирован у почти 86 тысяч человек. Более 68 тысяч пациентов выздоровели, 778 скончались.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (182)


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