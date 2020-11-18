В Кутаиси от коронавируса вылечили еще одного младенца

В клинике "Бомонд" к этому времени на излечении еще пять новорожденных – врачи делают все, чтобы спасти их жизни

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В Кутаиси в клинике "Бомонд" от коронавируса вылечили 15-дневного младенца, сообщается на странице клиники в Facebook.

Младенцу было всего четыре дня, когда у него определили коронавирус. Его лечили в клинике одиннадцать дней. Еще один новорожденный был вылечен от коронавируса в Кутаиси два дня назад.

На данный момент в отделении интенсивной терапии лечится 26-дневный младенец. Его бригада скорой помощи вместе с матерью доставила в клинику пять дней назад. Состояние младенца к этому времени удовлетворительное.

В отделении находятся еще четыре младенца с подозрением на коронавирус. Врачи ожидают результаты тестов.

В ковид-центре клиники на данный момент лечатся 120 инфицированных пациентов. В "Бомонде" сначала пандемии вылечили 350 человек.

В Грузии коронавирус диагностирован у почти 86 тысяч человек. Более 68 тысяч пациентов выздоровели, 778 скончались.