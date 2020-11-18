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директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе

Тенгиз Церцвадзе призывает коллегу не драматизировать ситуацию с коронавирусом в Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (187)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201118/250079840/Tengiz-Tsertsvadze-prizyvaet-kollegu-ne-dramatizirovat-situatsiyu-s-koronavirusom-v-Gruzii.html

Инфекционист признает, что показатель смертности в стране действительно вырос, но он не такой высокий в пересчете на душу населения как в большинстве стран Европы

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе ответил на пост коллеги Мананы Джебашвили, которая задается вопросом, до каких пор в стране будет производиться естественный отбор пациентов.

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В частности, Джебашвили написала, что 17 ноября в Грузии от коронавируса умерли 45 пациентов и по показателю смертности на душу населения страна уже обогнала всех. О чем думает государство и до каких пор будет продолжаться процесс естественного отбора в такой малочисленной нации, вопрошает медик.

"Недавно одной своей коллеге я напомнил слова не то Гитлера, не то Геббельса: если часто повторять большую ложь, рано или поздно в нее поверят. Я понимаю, что вы хотите нарисовать картину апокалипсиса в стране, но могли же привести для этого более подходящий пример", - пишет Церцвадзе в своем открытом письме.

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По его словам, Грузию среди 56 европейских стран по низкому показателю смертности опережают только Словакия, Литва и еще несколько карликовых государств, а у 46 стран более высокий показатель смертности, чем в Грузии.

"Что касается "естественного отбора", то обвинять в этом наше государство – просто кощунство. А вот в целом ряде государств Европы и Америки такие вещи, правда, происходили и происходят сейчас. Достаточно вспомнить, что в Швеции, которая для многих считается примером, существовал официальный указ-рекомендация не помещать больных с коронавирусом старше 65 лет в клиники, поскольку мест  для них нет. Вы представляете, чтобы такое могло случиться?.. Вот такова правда, нравится вам это или нет", – отметил Церцвадзе.

Сам Тенгиз Церцвадзе не смог избежать заражения и вместе с супругой сейчас лечится от коронавируса в домашних условиях.

В Грузии с начала пандемии COVID-19 диагностирован у почти 86 тысяч человек. Выздоровели 68 тысяч пациентов, 778 скончались.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (187)


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