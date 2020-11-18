Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 443

За последние 24 часа скончались 37 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 539 пациентов, а с начала пандемии вылечились 71 468

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 443. Скончались 37 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 89 395 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 539 человек, с начала пандемии вылечились 71 468 пациентов. Скончались 815.

В карантине в данное время находятся 2 370 человек, в стационарах – 5 763, в ковид-гостиницах – 3 435 .

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.