12:49 18 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9209
  • 100 RUB4.3150
  • USD3.3021
Поиск
Футбольный мяч на поле стадиона Михаила Месхи

Коронавирус вывел из строя футбольный клуб "Колхети" из Хоби

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (187)
1910
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201118/250080381/Koronavirus-vyvel-iz-stroya-futbolnyy-klub-Kolkheti-iz-Khobi.html

Хобскому "Колхети" придется на какое-то время повесить бутсы на гвоздь – инфицированы пятнадцать футболистов

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Коронавирусом заразились 15 игроков футбольного клуба "Колхети" из Хоби (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщает Rustavi 2.

Как заявил телекомпании руководитель клуба Бежан Пипия, ожидаются ответы тестов еще пяти футболистов.

По словам Пипия, последний матч команда провела в Гори, а предстоящие придется пропустить. Клуб уже обратился с просьбой о переносе матчей в Федерацию футбола Грузии.

К этому времени с начала пандемии в Грузии коронавирусом уже инфицировано более 89 тысяч человек. Скончались 815.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (187)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ураган "Йота" обрушился на Карибское побережье - фото
Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах
Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться