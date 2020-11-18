Коронавирус вывел из строя футбольный клуб "Колхети" из Хоби

Хобскому "Колхети" придется на какое-то время повесить бутсы на гвоздь – инфицированы пятнадцать футболистов

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Коронавирусом заразились 15 игроков футбольного клуба "Колхети" из Хоби (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщает Rustavi 2.

Как заявил телекомпании руководитель клуба Бежан Пипия, ожидаются ответы тестов еще пяти футболистов.

По словам Пипия, последний матч команда провела в Гори, а предстоящие придется пропустить. Клуб уже обратился с просьбой о переносе матчей в Федерацию футбола Грузии.

К этому времени с начала пандемии в Грузии коронавирусом уже инфицировано более 89 тысяч человек. Скончались 815.