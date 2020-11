Джаз-панк певица Теона Контридзе заболела коронавирусом

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Известная джаз-панк певица Теона Контридзе заболела COVID-19, об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По этой причине артистка, по ее словам, впервые не смогла приехать в Тбилиси 17 ноября, на день рождения своей матери, умершей 15 лет назад.

"Пятнадцать лет я была в этот день в Тбилиси, вместе с подругами моей мамы. Я делала большой стол и все мы от родни до друзей собирались. Начинали мы с панихиды, а потом ресторан. Воспоминания, слезы, грусть, боль, а потом смех, песни, танцы. Каждый правильный грузинский стол выруливает в свет, даже если он поминальный. Вся палитра эмоциональная была задействована на этих собраниях. Такая была моя мама", - пишет Контридзе.

Как отметила певица, пока она лежит в Москве с коронавирусом, в ее отсутствие друзья Теоны в Тбилиси собрались на могиле ее матери и отслужили панихиду. "Это высший пилотаж проявления любви!" - добавила Контридзе.

В комментариях подписчики выразили свои соболезнования и пожелали Контридзе скорейшего выздоровления.

Теона Контридзе родилась в Тбилиси в музыкальной семье. Пела в легендарном ансамбле "Мзиури". На сольную карьеру девушку вдохновил Сосо Павлиашвили, подарив ей композицию Just do it, которая до сих пор является визитной картой Теоны. Далее были учеба в ГМУЭДИ им. Гнесиных, сольная концертная деятельность в московских клубах и победы в международных конкурсах.