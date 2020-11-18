В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались 37 пациентов

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки скончались 37 пациентов, инфицированных COVID-19, сообщает межведомственный координационный совет страны.
Таким образом, с начала пандемии в стране от коронавируса умерли 815 пациентов.
За последние сутки в Тбилиси скончались 19 пациентов. Остальные смертельные случаи связаны с регионами.
|Регион
|Смертельные случаи COVID-19
|Аджария
|9
|Имерети
|6
|Шида Картли
|1
|Квемо Картли
|1
|Самцхе-Джавахети
|1
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 443.
Грузия переживает вторую волну коронавируса. Пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено около 90 тысяч инфицирования, скончались более 700 человек. В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.