В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались 37 пациентов

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки скончались 37 пациентов, инфицированных COVID-19, сообщает межведомственный координационный совет страны.

Таким образом, с начала пандемии в стране от коронавируса умерли 815 пациентов.

За последние сутки в Тбилиси скончались 19 пациентов. Остальные смертельные случаи связаны с регионами.

Регион Смертельные случаи COVID-19 Аджария 9 Имерети 6 Шида Картли 1 Квемо Картли 1 Самцхе-Джавахети 1

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 443.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено около 90 тысяч инфицирования, скончались более 700 человек. В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.