12:49 18 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9209
  • 100 RUB4.3150
  • USD3.3021
Поиск
Скорая помощь 112 и патрульная полиция у входа в инфекционную больницу. Грузия борется с коронавирусом

В Грузии за последние сутки от коронавируса скончались 37 пациентов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (187)
11610
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201118/250080697/V-Gruzii-za-poslednie-sutki-ot-koronavirusa-skonchalis-37-patsientov.html

Общее количество людей, скончавшихся в Грузии от коронавирусной инфекции, достигло 815

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки скончались 37 пациентов, инфицированных COVID-19, сообщает межведомственный координационный совет страны.

Таким образом, с начала пандемии в стране от коронавируса умерли 815 пациентов.

За последние сутки в Тбилиси скончались 19 пациентов. Остальные смертельные случаи связаны с регионами.

 Регион  Смертельные случаи COVID-19
 Аджария  9
 Имерети  6
 Шида Картли  1
 Квемо Картли  1
 Самцхе-Джавахети  1

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 443.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено около 90 тысяч инфицирования, скончались более 700 человек. В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (187)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ураган "Йота" обрушился на Карибское побережье - фото
Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах
Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться