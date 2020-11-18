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Директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе

Главный инфекционист Грузии: "Спасибо всем и прошу прощения…"

photo: Giorgi Gakharia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (187)
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Sputnik Грузия
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Несмотря на то, что у медика "полный комплект" симптомов COVID-19, врач старается сохранять спокойствие, лечиться и в параллельном режиме следить за эпидемиологической ситуацией в стране

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе поблагодарил всех, кто интересуется состоянием его здоровья, и рассказал, как борется с коронавирусом.

директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе
© Sputnik / Alex Shlamov
Тенгиз Церцвадзе призывает коллегу не драматизировать ситуацию с коронавирусом в Грузии

Накануне стало известно о положительном тесте Церцвадзе на COVID-19. Состояние здоровья медика удовлетворительное. У него наблюдаются легкие симптомы, поэтому врач не нуждается в госпитализации и лечится дома.

"Спасибо всем!.. Хочу поблагодарить всех, кто мне звонит и присылает сообщения – интересуются и принимают близко к сердцу состояние моего здоровья. Здесь же хочу попросить прощения у тех, кому физически не могу ответить – это невозможно с учетом фактора времени и здоровья", – написал Церцвадзе на странице инфекционной больницы в соцсети.

На данный момент, по его словам, у него наблюдается температура 37,5 градуса, беспокоит кашель, боль в горле, головная боль и слабость.

"Несмотря на такой дискомфорт и существующую вокруг меня реальность, стараюсь оставаться смелым, максимально лечиться в домашних условиях, а также следить как за текущими в стране событиями, так и за эпидситуацией... Надеюсь, что скоро все пройдет и вернусь в обычный режим", – пишет Церцвадзе.

Что касается супруги инфекциониста – Анны Топурия, которая тоже заражена коронавирусом, то, по словам Церцвадзе, она также лечится дома, однако симптомов меньше – температура 37,1 и боль в горле.

Тбилисская инфекционная больница, которую многие годы возглавляет профессор Тенгиз Церцвадзе, первой начала принимать ковид-пациентов. Ее генеральный директор, несмотря на свои 72 года и нахождение в группе риска, ни на день не прекращал работу и был на передовой борьбы с пандемией. Церцвадзе один из тех ведущих инфекционистов страны, которых в западной прессе окрестили "тремя мушкетерами коронавируса".

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (187)


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