Ковид-география Грузии: где больше новых случаев заражения

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 3 443 новых случая коронавирусной инфекции, из них большая часть приходится на Тбилиси, сообщает межведомственный координационный совет.
В частности, в Тбилиси за последние сутки выявили 1 318 случаев. В регионах же ситуация следующая:
|Регион
|Количество новых случаев COVID-19
|Аджария
|512
|Имерети
|562
|Квемо Картли
|163
|Шида Картли
|178
|Гурия
|64
|Самегрело - Земо Сванети
|368
|Кахети
|85
|Мцхета-Мтианети
|54
|Самцхе-Джавахети
|106
|Рача-Лечхуми – Квемо Сванети
|33
На данный момент количество активных случаев составляет 17 086, из них 5 763 лечатся в клиниках, 3 435 человек находятся в ковид-гостиницах, 7 888 пациентов лечатся дома.
Количество тяжелых пациентов возросло до 836, из них к аппарату искусственного дыхания подключен 371 пациент.
Грузия переживает вторую волну коронавируса. Пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено около 90 тысяч инфицирования, скончались более 700 человек. В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.