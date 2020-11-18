Ковид-география Грузии: где больше новых случаев заражения

Тбилиси остается т. н. "красной зоной", где есть высокий риск распространения коронавирусной инфекции

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 3 443 новых случая коронавирусной инфекции, из них большая часть приходится на Тбилиси, сообщает межведомственный координационный совет.

В частности, в Тбилиси за последние сутки выявили 1 318 случаев. В регионах же ситуация следующая:

Регион Количество новых случаев COVID-19 Аджария 512 Имерети 562 Квемо Картли 163 Шида Картли 178 Гурия 64 Самегрело - Земо Сванети 368 Кахети 85 Мцхета-Мтианети 54 Самцхе-Джавахети 106 Рача-Лечхуми – Квемо Сванети 33

На данный момент количество активных случаев составляет 17 086, из них 5 763 лечатся в клиниках, 3 435 человек находятся в ковид-гостиницах, 7 888 пациентов лечатся дома.

Количество тяжелых пациентов возросло до 836, из них к аппарату искусственного дыхания подключен 371 пациент.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено около 90 тысяч инфицирования, скончались более 700 человек. В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.