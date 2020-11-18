12:49 18 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9209
  • 100 RUB4.3150
  • USD3.3021
Поиск
Молчаливая акция оппозиции 18 ноября 2020

Часть центральных улиц Тбилиси перекрыта – идет акция оппозиции

© Sputnik / Shota Nozadze
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (171)
32 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/12/250080638.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201118/250082106/Chast-tsentralnykh-ulits-Tbilisi-perekryta----idet-aktsiya-oppozitsii.html

Движение в центре города регулирует патрульная полиция, помогая водителям находить альтернативные маршруты

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Центральная часть Тбилиси с утра перекрыта из-за акции, которую проводит оппозиция параллельно визиту госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Молчаливая акция оппозиции 18 ноября 2020
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Помпео в Тбилиси: оппозиция проводит молчаливую акцию протеста

Так, полностью запрещено движение автотранспорта на Площади Первой Республики и проспекте Руставели (от бывшего здания почты в направлении Площади Свободы). Перекрыты для движения также все улицы, выходящие на проспект Руставели. Транспортный поток направляется по альтернативным маршрутам.

Кроме того, с улицы Меликишвили движение транспорта будет возможно только в направлении улицы Мераба Костава. Направление к станции метро "Руставели" перекрыто.

Движение ограничено для транспортных средств, следующих от моста Галактиона до подъема Элбакидзе - водители смогут продолжить движение в направлении проспекта Давида Агмашенебели или Набережной.

Движение транспорта регулирует патрульной полиции.

После завершения акции движение в городе будет восстановлено в обычном режиме.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (171)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ураган "Йота" обрушился на Карибское побережье - фото
Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах
Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться