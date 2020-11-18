Часть центральных улиц Тбилиси перекрыта – идет акция оппозиции

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Центральная часть Тбилиси с утра перекрыта из-за акции, которую проводит оппозиция параллельно визиту госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Так, полностью запрещено движение автотранспорта на Площади Первой Республики и проспекте Руставели (от бывшего здания почты в направлении Площади Свободы). Перекрыты для движения также все улицы, выходящие на проспект Руставели. Транспортный поток направляется по альтернативным маршрутам.

Кроме того, с улицы Меликишвили движение транспорта будет возможно только в направлении улицы Мераба Костава. Направление к станции метро "Руставели" перекрыто.

Движение ограничено для транспортных средств, следующих от моста Галактиона до подъема Элбакидзе - водители смогут продолжить движение в направлении проспекта Давида Агмашенебели или Набережной.

Движение транспорта регулирует патрульной полиции.

После завершения акции движение в городе будет восстановлено в обычном режиме.