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Новая батумская республиканская больница

В Батуми от коронавируса скончался врач республиканской больницы

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201118/250084938/V-Batumi-ot-koronavirusa-skonchalsya-vrach-v-respublikanskoy-bolnitsy.html

С начала пандемии в Грузии коронавирусом заразились около пяти тысяч медработников, среди них уже есть потери

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Врач Батумской республиканской больницы скончался от коронавирусной инфекции, сообщает Первый канал.

62-летний мужчина лечился в этой же клинике девять дней.

директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе
© Sputnik / Alex Shlamov
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В больнице заявляют, что состояние пациента настолько быстро и резко ухудшилось, что спасти его не удалось.

По словам клинического менеджера клиники Гии Кикабидзе, пациент чувствовал себя нормально и его уже собирались выписывать.

"У него был стеноз легочной артерии, однако он хорошо себя чувствовал, и планировалась его выписка из клиники. И анализы были в норме, но положение вдруг ухудшилось. Возможно, развилась тромбоэмболия или инфаркт. Все произошло очень быстро", - рассказал Кикабидзе.

В Батуми сегодня также скончалась и медсестра, она работала в клинике поселка Шуахеви.

Всего в Аджарии за сутки скончались девять инфицированных пациентов.

В стране с начала пандемии инфицировано около пяти тысяч медработников.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено около 90 тысяч инфицирования, скончались 815 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.



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