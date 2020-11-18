В Батуми от коронавируса скончался врач республиканской больницы

С начала пандемии в Грузии коронавирусом заразились около пяти тысяч медработников, среди них уже есть потери

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Врач Батумской республиканской больницы скончался от коронавирусной инфекции, сообщает Первый канал.

62-летний мужчина лечился в этой же клинике девять дней.

В больнице заявляют, что состояние пациента настолько быстро и резко ухудшилось, что спасти его не удалось.

По словам клинического менеджера клиники Гии Кикабидзе, пациент чувствовал себя нормально и его уже собирались выписывать.

"У него был стеноз легочной артерии, однако он хорошо себя чувствовал, и планировалась его выписка из клиники. И анализы были в норме, но положение вдруг ухудшилось. Возможно, развилась тромбоэмболия или инфаркт. Все произошло очень быстро", - рассказал Кикабидзе.

В Батуми сегодня также скончалась и медсестра, она работала в клинике поселка Шуахеви.

Всего в Аджарии за сутки скончались девять инфицированных пациентов.

В стране с начала пандемии инфицировано около пяти тысяч медработников.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено около 90 тысяч инфицирования, скончались 815 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.