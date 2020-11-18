В Батуми от коронавируса скончался врач республиканской больницы

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Врач Батумской республиканской больницы скончался от коронавирусной инфекции, сообщает Первый канал.
62-летний мужчина лечился в этой же клинике девять дней.
В больнице заявляют, что состояние пациента настолько быстро и резко ухудшилось, что спасти его не удалось.
По словам клинического менеджера клиники Гии Кикабидзе, пациент чувствовал себя нормально и его уже собирались выписывать.
"У него был стеноз легочной артерии, однако он хорошо себя чувствовал, и планировалась его выписка из клиники. И анализы были в норме, но положение вдруг ухудшилось. Возможно, развилась тромбоэмболия или инфаркт. Все произошло очень быстро", - рассказал Кикабидзе.
В Батуми сегодня также скончалась и медсестра, она работала в клинике поселка Шуахеви.
Всего в Аджарии за сутки скончались девять инфицированных пациентов.
В стране с начала пандемии инфицировано около пяти тысяч медработников.
Грузия переживает вторую волну коронавируса. Пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено около 90 тысяч инфицирования, скончались 815 человек.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.