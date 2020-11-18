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Акция протеста против азартных игр в Грузии

В Грузии подросткам и молодежи помогут справиться с наркозависимостью и лудоманией

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201118/250086092/V-Gruzii-podrostkam-i-molodezhi-pomogut-spravitsya-s-narkozavisimostyu-i-ludomaniey.html

Избавиться от таких пагубных привычек, как наркотики и азартные игры, лицам в возрасте от 13 до 25 лет помогут квалифицированные специалисты, если позвонить на горячую линию 111

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Правительство Грузии поможет молодежи избавиться от пагубных привычек в виде зависимости от психоактивных веществ и азартных игр, говорится в сообщении Агентства государственной заботы и помощи жертвам и пострадавшим от треффикинга.

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Агентство готово оказать реабилитационные услуги несовершеннолетним в возрасте от 13 до 18 лет и молодежи от 18 до 25 лет (включая членов их семей), которые считают, что они зависимы от психоактивных веществ или азартных игр, и хотят избавиться от этих вредных привычек.

Агентство предлагает услуги психолога, врача-нарколога, соцработника и, в случае необходимости, психиатра.

В агентстве отмечают, что проблема аддикции (навязчивой потребности) вызывает тревогу во всем мире, в том числе в Грузии. Это неконтролируемое, навязчивое и нездоровое стремление, привязанность к кому-то или чему-то, без которой человек чувствует себя некомфортно и незащищенным.

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Проблема аддикции проявляется в бесконтрольном употреблении психоактивных веществ и алкоголя, в зависимости от азартных игр, компьютерных игр и социальных сетей.

Для получения помощи желающие могут позвонить на горячую линию "111". Все перечисленные услуги будут оказаны бесплатно.

Специальная 24-часовая горячая линия "111" создана правительством Грузии для оказания помощи детям в период пандемии коронавируса. Она доступна с 27 апреля. Цель - консультировать родителей по всем проблемным вопросам, касающимся детей, и помогать в их решении.

Вопрос опасности азартных игр стал особенно актуален в Грузии в прошлом году, когда двое молодых людей – лудоманов, покончили с собой. С тех пор в стране периодически проводятся акции протеста с требованием признать лудоманию психическим заболеванием, прекратить рекламу азартных игр, ограничить доступ к онлайн-казино, ввести для игроков ограничения по возрасту.



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