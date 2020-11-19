Ковид-инфицированная мать в Грузии родила настоящего богатыря

Новорожденный мальчик весит пять килограммов, рост 54 сантиметра – мать и ребенок чувствуют себя хорошо

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. В отделении акушерства и гинекологии ковид-клиники «Бомонд» в Кутаиси у инфицированной пациентки родился здоровый и крупный ребенок, которого сотрудники сразу же окрестили "Голиафом", говорится в сообщении на странице клиники в Facebook.

В Кутаиси от коронавируса вылечили 25-дневного младенца>>

Младенец, рожденный путем кесарева сечения, весит пять килограммов, а его рост 54 сантиметра.

Мать "Голиафа" поступила в клинику накануне с подтвержденным коронавирусом на 39-й неделе беременности. Как рассказывают медики, у нее была температура и общая слабость.

"К этому времени и мама, и новорожденный чувствуют себя хорошо. Вся команда нашего отделения, от врачей до медсестер и фельдшеров, постоянно работает над созданием семейной среды для беременных, и это так. У нас в отделении маленький ковид-мир. Мы рады, что помогаем им и они выражают нам благодарность", – сказала акушер-гинеколог ковид-центра Теона Лорткипанидзе.

В настоящее время в клинике «Бомонд» проходят лечение и наблюдаются 32 беременные женщины. В отделении находятся еще четыре младенца с подозрением на коронавирус. Врачи ожидают результаты тестов. А одного 15-дневного малыша, у которого был коронавирус, вместе с матерью выписали из клиники накануне.

На данный момент в отделении интенсивной терапии лечится 26-дневный младенец. Его бригада скорой помощи вместе с матерью доставила в клинику пять дней назад. Состояние младенца к этому времени удовлетворительное.

В ковид-центре клиники на данный момент лечатся 120 инфицированных пациентов. В "Бомонде" сначала пандемии вылечили 350 человек.

В Грузии с начала пандемии к утру 19 ноября коронавирус диагностирован у почти 90 тысяч человек. Более 71 тысячи пациентов выздоровели, 815 скончались.