11:18 19 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9098
  • 100 RUB4.3521
  • USD3.2919
Поиск
Новорожденного малыша держат за руку

Ковид-инфицированная мать в Грузии родила настоящего богатыря

© CC0 / Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (191)
116 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201119/250091473/Kovid-infitsirovannaya-mat-v-Gruzii-rodila-nastoyaschego-bogatyrya.html

Новорожденный мальчик весит пять килограммов, рост 54 сантиметра – мать и ребенок чувствуют себя хорошо

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. В отделении акушерства и гинекологии ковид-клиники «Бомонд» в Кутаиси у инфицированной пациентки родился здоровый и крупный ребенок, которого сотрудники сразу же окрестили "Голиафом", говорится в сообщении на странице клиники в Facebook.

В Кутаиси от коронавируса вылечили 25-дневного младенца>>

Младенец, рожденный путем кесарева сечения, весит пять килограммов, а его рост 54 сантиметра.

Мать "Голиафа" поступила в клинику накануне с подтвержденным коронавирусом на 39-й неделе беременности. Как рассказывают медики, у нее была температура и общая слабость.

"К этому времени и мама, и новорожденный чувствуют себя хорошо. Вся команда нашего отделения, от врачей до медсестер и фельдшеров, постоянно работает над созданием семейной среды для беременных, и это так. У нас в отделении маленький ковид-мир. Мы рады, что помогаем им и они выражают нам благодарность", – сказала акушер-гинеколог ковид-центра Теона Лорткипанидзе.

Известный грузинский поэт и переводчик Шота Иаташвили
photo: Shota Iatashvili / FB
Известный грузинский поэт и переводчик Шота Иаташвили заразился COVID-19

В настоящее время в клинике «Бомонд» проходят лечение и наблюдаются 32 беременные женщины. В отделении находятся еще четыре младенца с подозрением на коронавирус. Врачи ожидают результаты тестов. А одного 15-дневного малыша, у которого был коронавирус,  вместе с матерью выписали из клиники накануне.

На данный момент в отделении интенсивной терапии лечится 26-дневный младенец. Его бригада скорой помощи вместе с матерью доставила в клинику пять дней назад. Состояние младенца к этому времени удовлетворительное.

В ковид-центре клиники на данный момент лечатся 120 инфицированных пациентов. В "Бомонде" сначала пандемии вылечили 350 человек.

В Грузии с начала пандемии к утру 19 ноября коронавирус диагностирован у почти 90 тысяч человек. Более 71 тысячи пациентов выздоровели, 815 скончались.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (191)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тренер Владимир Вайсс
Владимир Вайсс: пять лет на посту наставника сборной Грузии - фото
Карабах: российские миротворцы разминировали Лачинский коридор
Карабах: российские миротворцы разминировали Лачинский коридор
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться