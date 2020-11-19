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Военно-грузинская дорога

Верхний Ларс сегодня: на дороге в направлении России действуют ограничения

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201119/250091612/Verkhniy-Lars-segodnya-na-doroge-v-napravlenii-Rossii-deystvuyut-ogranicheniya.html

В связи с ухудшением погодных условий на дороге, ведущей к грузино-российской границе, действуют ограничения

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Из-за интенсивного снегопада и понижения температуры на отрезке Гудаури-Коби дороги международного назначения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение автомобилей с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. 

Военно-грузинская дорога
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта для большегрузов

По данным Агентства окружающей среды, движение автотранспорта на участке Гудаури-Коби будет осуществляться в безостановочном режиме и только через лавинозащитные тоннели. При этом передвижение транспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке.

Движение согласно данному режиму будет осуществляться под контролем патрульной полиции. На остальных участках дороги движение свободно.

Кроме того, из-за снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин запрещено движение для всех видов автотранспорта на 60-106 километре дороги Жинвали-Барисахо-Шатили. На других участках дороги движение свободно.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.



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