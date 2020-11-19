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Эпидемия коронавируса - пожилые люди в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 697

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (191)
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За последние 24 часа скончались 38 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 409 пациентов, а с начала пандемии вылечились 73 877

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 697. Скончались 38 человек.

Как заявил на брифинге заместитель главы операционного штаба межведомственного координационного совета при правительстве Грузии Бердиа Сичинава, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 93 092 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 409 человек, с начала пандемии вылечились 73 877 пациентов. Скончались 853.

В карантине в данное время находятся 2 186 человек, в стационарах – 5 833, в ковид-гостиницах – 3 351.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Эпидситуация в стране продолжает ухудшаться, уже который день число заболевших намного превышает число выздоровевших. Сегодня эта разница составляет уже более тысячи человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (191)


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