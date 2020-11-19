Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 697

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 697. Скончались 38 человек.
Как заявил на брифинге заместитель главы операционного штаба межведомственного координационного совета при правительстве Грузии Бердиа Сичинава, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 93 092 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 409 человек, с начала пандемии вылечились 73 877 пациентов. Скончались 853.
В карантине в данное время находятся 2 186 человек, в стационарах – 5 833, в ковид-гостиницах – 3 351.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Эпидситуация в стране продолжает ухудшаться, уже который день число заболевших намного превышает число выздоровевших. Сегодня эта разница составляет уже более тысячи человек.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.