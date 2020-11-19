Единственная выжившая при сходе оползня в Аджарии девочка получила помощь

Сегодня девочка живет у родной тети в имеретинском регионе, в селе Исрити, где ходит в школу. Теперь у подростка будет и своя личная библиотека

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Единственная выжившая в результате схода оползня в Хелвачаури (Аджария) двенадцатилетняя Тика Тедорадзе, которая стала стипендианткой фонда "Гурийские дневники", получила от благотворительной организации первую помощь.

Оползни в Хелвачаурском районе сошли в ночь на 2 октября. В результате стихии погибли шесть человек, в том числе вся семья Тики Тедорадзе – родители и брат, ученик 10 класса. Сначала спасателям удалось найти мать, спустя несколько часов был обнаружен отец, и только на следующий день к вечеру нашли тело их сына.

В ту роковую ночь Тику, ученицу 6 класса, спасло то, что она ночевала не дома, а у своей бабушки.

"Сейчас Тика живет у тети в селе Исрити и здесь же продолжает учебу. С декабря она получит стипендию фонда "Гурийские дневники". А сегодня мы навестили ее в деревне и при поддержке Европейской школы устроили ей замечательную личную библиотеку", – пишет в Facebook руководитель фонда, писатель, телеведущий и директор Национальной парламентской библиотеки Георгий Кекелидзе.

Учрежденный Георгием Кекелидзе фонд "Гурийские дневники" (назван по одноименному бестселлеру писателя) помогает малоимущим талантливым детям и молодежи, а также учащимся, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

К примеру, в 2020 году Кекелидзе учредил ежемесячную стипендию для дочери одной из грузинок, скончавшейся в Испании из-за коронавируса. Его фонд приобрел для Анано Начкебия, учащейся в пятом классе, школьный инвентарь и до окончания учебы в школе будет оказывать и другую помощь, связанную с образованием.