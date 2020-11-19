ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Высший совет юстиции Грузии назначил 36 новых судей – часть из них со стажем работы в суде более трех лет назначена бессрочно, а остальные – с трехлетним испытательным сроком, сообщает ведомство.

Высший совет юстиции Грузии ответил на обвинения оппозиции>>

В судах по всей стране было объявлено 99 вакансий и подано 68 заявлений кандидатов. Все кандидаты прошли собеседование и были оценены соответствующими баллами.

Как рассказала несудебный член совета Нази Джанезашвили Первому каналу, процесс назначения судей не прошел гладко. Она предполагает, что между несколькими членами совета была предварительная договоренность относительно кандидатов.

"Это очень важный процесс для нашей страны, поскольку постоянно говорят о независимости судебной власти. Главная ось независимости судебной власти – судья. Конечно, были определенные недостатки. Очевидно, что члены совета, особенно если говорить о большинстве судей и нескольких несудебных членах, заранее договариваются по кандидатам... Однако среди новых есть несколько очень достойных судей, и это радует, но их не так много", – сказала Джанезашвили.

Члена Высшего совета юстиции Дмитрий Гвритишвили категорически отрицает обвинения коллеги и заявляет, что никакой предварительной договоренности по кандидатам не было.

"Закон определяет два основных критерия при отборе – добросовестность и компетентность, поэтому каждый назначенный судья строго соответствует этим критериям. Голосование было тайным, поэтому процессу могли предшествовать какие-то консультации между членами совета, но но не было никакой договоренности", – сказал Гвритишвили.

Высший совет юстиции – это независимый орган, контролирующий все процессы в судебной системе Грузии. В компетенцию совета, среди прочего, входят вопросы назначения судей в общие суды, повышение квалификации и оценка их дисциплины.