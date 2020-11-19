15:19 19 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9098
  • 100 RUB4.3521
  • USD3.2919
Поиск
Эпидемия коронавируса - женщина в маске идет по улице

Ковид-география: Тбилиси сохраняет лидерство по количеству инфицированных

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (194)
53211
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/13/250091253.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201119/250094065/Kovid-geografiya-Tbilisi-sokhranyaet-liderstvo-po-kolichestvu-infitsirovannykh.html

Самая тяжелая эпидситуация в стране сложилась в столице, однако и в регионах цифры по инфицированным постоянно растут

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявили 3 697 новых случаев заражения коронавирусом, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщает межведомственный координационный совет.

В частности, в Тбилиси за последние сутки выявили 1 256 случаев. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 664,

Имерети – 538,

Квемо Картли – 243,

Шида Картли – 175,

Гурия –127,

Самегрело - Земо Сванети – 304,

Кахети – 238,

Мцхета-Мтианети – 91,

Самцхе-Джавахети – 55,

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.

За последние сутки выздоровели 2 409 пациентов. На данный момент количество активных случаев достигает 18 336 пациентов, из них 5 833 человека лечатся в клиниках, 3 518 – в ковид-гостиницах, еще 8 985 человек лечатся дома.

Общее число тяжелых пациентов составляет 869, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 377.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 93 тысяч инфицирования, скончались 853 человека.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (194)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мужчина в защитной медицинской маске на Карловом мосту в Праге, Чехия
Полный локдаун и пустынные улицы. Что сейчас происходит в городах Европы - фото
Карабах: российские миротворцы разминировали Лачинский коридор
Карабах: российские миротворцы разминировали Лачинский коридор
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться