Ковид-география: Тбилиси сохраняет лидерство по количеству инфицированных

Самая тяжелая эпидситуация в стране сложилась в столице, однако и в регионах цифры по инфицированным постоянно растут

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявили 3 697 новых случаев заражения коронавирусом, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщает межведомственный координационный совет.

В частности, в Тбилиси за последние сутки выявили 1 256 случаев. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 664,

Имерети – 538,

Квемо Картли – 243,

Шида Картли – 175,

Гурия –127,

Самегрело - Земо Сванети – 304,

Кахети – 238,

Мцхета-Мтианети – 91,

Самцхе-Джавахети – 55,

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.

За последние сутки выздоровели 2 409 пациентов. На данный момент количество активных случаев достигает 18 336 пациентов, из них 5 833 человека лечатся в клиниках, 3 518 – в ковид-гостиницах, еще 8 985 человек лечатся дома.

Общее число тяжелых пациентов составляет 869, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 377.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 93 тысяч инфицирования, скончались 853 человека.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.