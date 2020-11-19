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В батумских автобусах установили термоскрининг

В Батуми в электроавтобусах устанавливают аппараты термоскрининга

photo: Batumi City Hall / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (195)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201119/250096674/V-Batumi-v-munitsipalnykh-elektroavtobusakh--ustanavlivayut-apparaty-termoskrining.html

Пока такие аппараты появятся только в электроавтобусах, а затем, после успешного тестирования, и в остальном муниципальном транспорте

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Аппараты для измерения температуры пассажиров установили в общественных электроавтобусах в Батуми (Аджария), сообщает мэрия города на своей странице в Facebook.

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Аппараты термоскрининга устанавливаются в общественном транспорте, чтобы предотвратить распространение коронавируса. 

"После прохождения тестового режима, мы планируем монтаж аппаратов в остальных автобусах. Вы знаете, что в автобусах также установлены диспенсеры с дезинфицирующей жидкостью. Батуми – первый город в Грузии, в общественном транспорте которого были проведены подобные инновационные мероприятия", – заявил и. о. мэра Батуми Арчил Чиковани.

В батумских автобусах установили дизинфекторы
photo: Batumi City Hall / FB
В батумских автобусах установили дизинфекторы

Узнать о результатах термоскрининга можно как с помощью монитора, так и звукового сигнала.

Пассажиров будут информировать о прохождении термоскрининга на каждой остановке.

В Аджарии за последние сутки выявили 664 новых случая коронавируса. Всего в Грузии за последние сутки выявили 3 697 новых случаев инфицирования.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 93 тысяч инфицирования, скончались 853 человека.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (195)


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