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Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе

Ассоциация клиник Грузии требует отставки главы Минздрава

photo: Giorgi Gakharia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (196)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201119/250099687/Assotsiatsiya-klinik-Gruzii-trebuet-otstavki-glavy-Minzdrava.html

Представители ассоциации обвиняют молодого министра в некомпетентности

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Неправительственная организация "Ассоциация клиник Грузии" требует отставки главы Минздрава страны Екатерины Тикарадзе в связи с кризисом в системе здравоохранения на фоне пандемии коронавируса, говорится в заявлении НПО, распространенном в грузинских СМИ.

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Представители ассоциации обвиняют Тикарадзе в некомпетентности. По их словам, сектор здравоохранения оказался перед огромным количеством вызовов, в том время как у главы ведомства недостаточно опыта для борьбы с ними.

По словам руководителя ассоциации Вили Пачкория, система здравоохранения Грузии встретила вторую волну коронавируса неподготовленной, что повлияло на распространение инфекции и рост смертности

"Вовремя не были учтены рекомендации местных и иностранных экспертов", - заявил Пачкория.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране, ассоциация клиник Грузии предлагает правительству следующие пути решения:

  • Отставка министра Тикарадзе и привлечение ее к ответственности за тяжелую ситуацию, сложившуюся в системе здравоохранения;
  • Освободить от занимаемых должностей всех заместителей министра, руководителей департаментов и служб;
  • Система здравоохранения должна быть укомплектована высокопрофессиональными и опытными кадрами.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 93 тысяч инфицирования, скончались 853 человека.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (196)


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