Глава тбилисской инфекционной больницы госпитализирован

Состояние здоровья врача ухудшилось на шестой день после инфицирования - у него поднялась температура до 38 градусов

ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, который борется с коронавирусом, госпитализирован, сообщает клиника.

О положительном тесте Церцвадзе на COVID-19 стало известно 17 ноября. Состояние здоровья врача ухудшилось на шестой день после инфицирования. У него поднялась температура до 38 градусов. Компьютерная томография зафиксировала двустороннюю ковид-пневмонию.

Обследования иммунной системы показали значительное ухудшение клеточного и гуморального иммунитета.

"Исходя из того, что Церцвадзе относится к группе лиц вдвойне высокого риска – он является пожилым человеком (72 года) и у него неходжкинская лимфома и серьезное иммунодефицитное положение, поэтому было решено его госпитализировать", - заявили в клинике журналистам.

Церцвадзе ввели антивирусный препарат "Ремдесивир". Он в течение ближайших дней продолжит лечение в клинике. Тактика его лечения будет проходит по клиническим и лабораторным показателям.

Что касается супруги Церцвадзе – Анны Топурия, ее состояние здоровья удовлетворительное и она продолжает лечение дома.

Тбилисская инфекционная больница, которую многие годы возглавляет профессор Тенгиз Церцвадзе, первой начала принимать ковид-пациентов. Несмотря на риски, Церцвадзе ни на день не прекращал работу и был на передовой борьбы с пандемией.

Courtesy of Z.Sulakauri Врачи Амиран Гамкрелидзе, Паата Имнадзе, Тенгиз Церцвадзе

Церцвадзе - один из тех ведущих инфекционистов страны, которых в западной прессе окрестили "тремя мушкетерами коронавируса".