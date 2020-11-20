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Эпидемия коронавируса - девушка в маске гладит бродячую собаку

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 768

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (200)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201120/250105166/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-768.html

Количество инфицированных COVID-19 в стране приближается к ста тысячам, хотя на этом фоне растет число вылеченных – за последние сутки из клиник выписано 4 055 пациентов

 

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 768. Скончался 41 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 96 860 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 4 055 человек, с начала пандемии вылечились 77 932 пациента. Скончались 894.

В карантине в данное время находятся 2 226 человек, в стационарах – 5 879, в ковид-гостиницах – 3 411.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (200)


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