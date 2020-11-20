Более 40 смертей за сутки: новые данные по коронавирусу в Грузии

Количество летальных исходов COVID-19 в Грузии достигло 894, большая часть из них приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В Грузии в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки скончался 41 пациент, заявил на брифинге заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Из 41 пациента 19 скончались в Тбилиси. Остальные смертельные случаи зафиксированы в регионах.

Регион Смертельные случаи COVID-19 Имерети 12 Аджария 5 Мхцета-Мтианети 3 Квемо Картли 2

Таким образом, всего с начала пандемии в Грузии от коронавируса скончались 894 пациента.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 768.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 96 тысяч инфицирования, скончались до 900 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.