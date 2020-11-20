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Ученый обрабатывает образцы ПЦР-тестов на коронавирус в микробиологической лаборатории больницы Грегорио Маранон в Мадриде

Более 40 смертей за сутки: новые данные по коронавирусу в Грузии

© AP Photo / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (200)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201120/250105439/V-Gruzii-za-sutki-ot-koronavirusa-skonchalsya-41-patsient.html

Количество летальных исходов COVID-19 в Грузии достигло 894, большая часть из них приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В Грузии в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки скончался 41 пациент, заявил на брифинге заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Из 41 пациента 19 скончались в Тбилиси. Остальные смертельные случаи зафиксированы в регионах.

 Регион

Смертельные случаи

COVID-19
 Имерети  12
 Аджария  5
 Мхцета-Мтианети  3
 Квемо Картли  2

Таким образом, всего с начала пандемии в Грузии от коронавируса скончались 894 пациента.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 768. 

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 96 тысяч инфицирования, скончались до 900 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (200)


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