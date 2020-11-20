Риск заражения: названы самые горячие "ковид-точки" в Грузии

Тбилиси остается т. н. "красной зоной", где есть высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 3 768 новых случаев коронавирусной инфекции, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в пятницу.

В частности, в Тбилиси за сутки выявили 1 443 новых случая заражения. В регионах же ситуация следующая:

Регион Количество новых случаев COVID-19 Аджария 676 Имерети 541 Квемо Картли 183 Шидп Картли 165 Гурия 52 Самегрело - Земо Сванети 363 Кахети 130 Мцхета-Мтианети 96 Самцхе-Джавахети 95 Рача-Лечхуми Квемо-Сванети 24

На данный момент количество активных случаев достигает 18 008 человек, из них 5 879 пациентов лечатся в больнице, 3 411 человек находятся в ковид-гостиницах, еще 8 718 пациентов лечатся дома.

Что касается количества тяжелых пациентов, то их в Грузии 838, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 410 пациентов.

На данном этапе в самоизоляции находятся 51 300 человек.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 96 тысяч инфицирования, скончались до 900 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.