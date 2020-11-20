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Сотрудники одной из лабораторий столицы Грузии

Риск заражения: названы самые горячие "ковид-точки" в Грузии

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (203)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201120/250106644/Risk-zarazheniya-nazvany-samye-goryachie-kovid-tochki-v-Gruzii-.html

Тбилиси остается т. н. "красной зоной", где есть высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 3 768 новых случаев коронавирусной инфекции, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в пятницу.

В частности, в Тбилиси за сутки выявили 1 443 новых случая заражения. В регионах же ситуация следующая:

 Регион Количество новых случаев COVID-19
 Аджария  676
 Имерети  541
 Квемо Картли  183
 Шидп Картли  165
 Гурия  52
 Самегрело - Земо Сванети  363
 Кахети  130
 Мцхета-Мтианети  96
 Самцхе-Джавахети  95
 Рача-Лечхуми Квемо-Сванети  24

На данный момент количество активных случаев достигает 18 008 человек, из них 5 879 пациентов лечатся в больнице, 3 411 человек находятся в ковид-гостиницах, еще 8 718 пациентов лечатся дома.

Ученый обрабатывает образцы ПЦР-тестов на коронавирус в микробиологической лаборатории больницы Грегорио Маранон в Мадриде
© AP Photo / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Более 40 смертей за сутки: новые данные по коронавирусу в Грузии

Что касается количества тяжелых пациентов, то их в Грузии 838, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 410 пациентов. 

На данном этапе в самоизоляции находятся 51 300 человек.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 96 тысяч инфицирования, скончались до 900 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (203)


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