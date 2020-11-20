Риск заражения: названы самые горячие "ковид-точки" в Грузии

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 3 768 новых случаев коронавирусной инфекции, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в пятницу.
В частности, в Тбилиси за сутки выявили 1 443 новых случая заражения. В регионах же ситуация следующая:
|Регион
|Количество новых случаев COVID-19
|Аджария
|676
|Имерети
|541
|Квемо Картли
|183
|Шидп Картли
|165
|Гурия
|52
|Самегрело - Земо Сванети
|363
|Кахети
|130
|Мцхета-Мтианети
|96
|Самцхе-Джавахети
|95
|Рача-Лечхуми Квемо-Сванети
|24
На данный момент количество активных случаев достигает 18 008 человек, из них 5 879 пациентов лечатся в больнице, 3 411 человек находятся в ковид-гостиницах, еще 8 718 пациентов лечатся дома.
Что касается количества тяжелых пациентов, то их в Грузии 838, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 410 пациентов.
На данном этапе в самоизоляции находятся 51 300 человек.
Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 96 тысяч инфицирования, скончались до 900 человек.
В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.