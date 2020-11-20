Цены на лекарства и медуслуги в Грузии: почему и куда они растут во время пандемии?

Подскочившие цены на лекарства и медуслуги – это злободневная проблема или капля в море гигантского кризиса, вызванного пандемией COVID-19? В этом вопросе попытался разобраться корреспондент Sputnik Грузия

В Грузии снова подорожали лекарства и медицинские услуги. Главным фактором в аптечных сетях называют курс лари.

Национальная валюта периодически обесценивается, именно поэтому частному сектору приходится повышать цены на импортированную продукцию.

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 ноября в размере 3,2948 GEL/$1.

Но насколько надбавка высока и отличается, например, от цен соседней Турции, где граждане Грузии довольно часто покупают нужные им медикаменты.

Sputnik Грузия постарался выяснить, как обстоят дела с ценами на лекарства и медуслуги в Грузии.

Что и насколько подорожало?

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в октябре этого года цены на обезболивающие препараты выросли на 32,15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также подорожали сердечно-сосудистые препараты, термометры, тонометры и так далее. Подскочили цены и на витамины, которые пользуются особым спросом в период пандемии.

Итак, лекарства выросли на:

Сосудорасширяющие лекарства +12,26% Обезболивающие +32,15% Антибиотики +6,66% Витамины +9,59% Препараты для пищеварительной системы +10,63% Противовоспалительные препараты +9,91% Термометры +12,47% Устройства для измерения давления +13,70%

Цены на медицинские услуги выросли на:

Удаление зубов +32,35% Анализы крови +9,54% Консультация терапевта +5,48% Услуги стоматолога (пломбирование) +17,24% Ультразвуковое исследование +6,43% Больничные услуги +3,94% Хирургические услуги +0,14%

Единственное, что не стало дороже в плане медицинских услуг – это роды. Цена на эту услугу, наоборот, упала на 1,74%.

В Грузии физиологические роды обходятся приблизительно в 850 лари. Для того, чтобы воспользоваться услугами персонального врача-акушера, придется добавить от 250 до 500 лари. Эпидуральная анестезия стоит около 250 лари. Кесарево сечение обойдется в 1 500 лари.

По данным "Сакстата", годовая инфляция в октябре составила 3,8%. В октябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в Грузии составил 0,8%.

В Турции намного дешевле

Граждане Грузии, которые имеют хоть какой-то шанс достать лекарства из Турции, обращаются к этому методу, потому что, как выяснилось, там лекарства стоят гораздо дешевле, чем в Грузии.

"У моей мамы был инсульт, выжила. Теперь нужно лечиться. Лекарства ей будут нужны в течение всей жизни. Она – хроническая больная, – рассказывает жительница Тбилиси Меги Чхеидзе. - В месяц ее лекарства раньше мне обходились от 300 до 500 лари. В зависимости от того, как врач менял дозу препаратов. Сейчас – от 500 до 700 лари в месяц. Это очень дорого.

Приходится просить помощи у знакомых и искать людей, которые приезжают из Турции. Вот, например, препарат "Эпикс" здесь стоит 137 лари, а в Турции – 50. В этом месяце мне повезло, через неделю привезут две пачки. Хотела купить больше и сделать запас, но не получилось. А в Грузии лекарства очень дорогие".

Житель региона Имерети Каха Талахадзе рассказывает, что несколько лет назад его жене поставили диагноз – рак груди. Нужно было дорогостоящее лечение. Он продал недвижимость – земли, которые приносили ему доход и урожай.

"Я бы никогда и ни за что не продал бы эти земли, но другого выхода у меня не было, – признается мужчина. – Банк не дал мне такую большую сумму, а была нужна большая. Ждать тоже не мог, так что когда покупатель появился, я продал не задумываясь.

Жене намного лучше, но теперь заболел я – сердце. Сделали операцию. Слава Богу 70% операции оплатило государство. Родственники собрали деньги и прислали мне. На эту сумму купили нужные лекарства. Они очень дорогие".

Талахадзе пока не знает, на какие средства будет покупать лекарства в следующие месяцы. Он собирается обратиться в районную администрацию за помощью, но и там помощь одноразовая.

"Если у тебя нет денег и ты заболел, считай, что пропал. К сожалению, это так", – говорит Талахадзе.

Во всем виноват курс лари

В компании HB-Georgia, занимающейся дистрибуцией фармакологической и медицинской продукции, заявляют, что цены на медикаменты растут из-за пандемии коронавируса и нестабильного курса лари.

"Главной и основной причиной того, что дорожают лекарства, является курс лари. Да, поставщики тоже увеличивают цену, но незначительно. Курс лари, который постоянно прыгает, отражается на ценах, растет, конечно, и себестоимость. Пандемия мешает бизнес-стабильности. Все взаимосвязано", – сказал представитель компании Николоз Николадзе.

При этом Николадзе подчеркнул, что компания делает все возможное для того, чтобы цены на лекарства максимально не менялись и оставались прежними, однако это зависит не только от них. "Уже сейчас идет речь о том, что вновь придется повысить цены на медикаменты", – отметил Николадзе.

Нестабильная ситуация = подоражание лекарств

"Почему подорожали? Потому что лари упал. А все лекарства мы покупаем за валюту – за доллар, фунт стерлингов, евро – заявляет эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе. - Так что если не будет стабильной ситуации, лекарства сразу начнут дорожать".

В условиях пандемии коронавируса цены на лекарства и помощь гражданам в этом направлении самое меньшее, о чем может думать власть, считает эксперт.

"Мэрия сейчас собирается елки за миллион покупать. На эти деньги можно купить для всех ковид-инфицированных, лечащихся как дома, так и в ковид-гостиницах, пульсоксиметры, с помощью которых можно измерить сатурацию. А это самый хороший способ не довести человека до критического состояния", – говорит Сургуладзе.

Эксперт уверен, что власть не хочет признать, что в стране катастрофическая ситуация. Тем временем проблемы, по словам Сургуладзе, есть во всех больницах, секторах, а также в вопросах приобретения лекарств, с врачами, лечением и др.

Что касается того, почему, к примеру, в той же Турции лекарства намного дешевле, чем в Грузии, это, по мнению Вато Сургуладзе, связано, с одной стороны, с тем, что сама страна многое производит, а с другой – потому что государство субсидирует большую часть подорожавших медикаментов. Когда там лекарства дорожают, турецкое правительство доплачивает эту разницу, отмечает Сургуладзе.

Никто не должен оказаться один на один перед COVID

Таким образом, по словам эксперта, многие жители Грузии оказались в условиях пандемии коронавируса в тяжелом положении. Особенно сложно людям с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в длительном и непрерывном медикаментозном лечении.

"Ведь главная задача – это чтобы человек не оставался с ковидом один на один ни на одну минуту. Он должен знать, к кому и когда обращаться. А вы пробовали позвонить на "112" или на 1505? В скорой говорят, если у вас есть знакомые в больнице, тогда мы вас перевезем. Это полная катастрофа. Это провал управленческого аппарата. Полный провал", – заявляет Сургуладзе.

К слову, Сургуладзе один из тех экспертов Грузии, который подготовил обращение к правительству и требует расширения межведомственного координационного совета. По его словам, важно, чтобы правительство начало прислушиваться к советам экспертов, а локдаун – не выход, уверен Сургуладзе.

"Прошел год после первого зарегистрированного в Китае инфицированного человека и мир до сих пор ничего не знает об этом вирусе. Да, у нас больше информации, чем год назад, но как он будет мутировать, как будет работать эта вакцина, если ее все-таки создадут?" – говорит Сургуладзе.

По его словам, вакцину против Эболы готовили семь лет, но она до сих пор не работает так, как должна. Не создана вакцина и против "родственников" коронавируса – SARS и MERS с 40-процентной летальностью. Между тем Сургуладзе уверен, что никто не знает, как вакцина будет действовать на нервную, мочевыделительную, репродуктивную системы, какие генетические мутации может вызвать и так далее.

А пока мир находится в истеричной погоне за вакциной и новыми препаратами против коронавируса, пандемия продолжает набирать обороты, убивая все больше людей, дееспособность граждан и экономику стран. И на фоне всего этого цены на лекарства становятся, увы, первостепенной проблемой.