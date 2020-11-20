Член Синода Грузии владыка Лазаре скончался от коронавируса

У владыки помимо коронавируса были сопутствующие заболевания, к тому же он перенес сложную операцию и был в почтенном возрасте

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Член Священного Синода ископ Боржомский и Бакурианский владыка Лазаре (Дмитрий Самадбегишвили) скончался от коронавируса, сообщает служба по связям с общественностью Патриархии Грузии.

У владыки Лазаре были сопутствующие заболевания.

"Мы выражаем большую сердечную боль и сожаление в связи с кончиной епископа Лазаре. Мы молимся за бессмертие его души", – говорится в сообщении.

По распространившейся в грузинских СМИ информации, у владыки Лазаре была опухоль, недавно ему сделали операцию, однако организм не справился с осложнениями, вызванными коронавирусом. Епископу было 65 лет.

В июне 2014 года на заседании Синода владыка Лазаре был избран архиереем новосозданной епархии Германии и Австрии. В январе 2017 года он был переведен управляющим архиереем в епархию Боржоми и Бакуриани (регион Самхе-Джавахети).

Священный синод состоит из 44 членов.