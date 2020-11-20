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Патриархия Грузии

Член Синода Грузии владыка Лазаре скончался от коронавируса

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (203)
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У владыки помимо коронавируса были сопутствующие заболевания, к тому же он перенес сложную операцию и был в почтенном возрасте

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Член Священного Синода ископ Боржомский и Бакурианский владыка Лазаре (Дмитрий Самадбегишвили) скончался от коронавируса, сообщает служба по связям с общественностью Патриархии Грузии.

Ученый обрабатывает образцы ПЦР-тестов на коронавирус в микробиологической лаборатории больницы Грегорио Маранон в Мадриде
© AP Photo / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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У владыки Лазаре были сопутствующие заболевания.

"Мы выражаем большую сердечную боль и сожаление в связи с кончиной епископа Лазаре. Мы молимся за бессмертие его души", – говорится в сообщении.

По распространившейся в грузинских СМИ информации, у владыки Лазаре была опухоль, недавно ему сделали операцию, однако организм не справился с осложнениями, вызванными коронавирусом. Епископу было 65 лет.

В июне 2014 года на заседании Синода владыка Лазаре был избран архиереем новосозданной епархии Германии и Австрии. В январе 2017 года он был переведен управляющим архиереем в епархию Боржоми и Бакуриани (регион Самхе-Джавахети).

Священный синод состоит из 44 членов.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (203)


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