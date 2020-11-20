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Кутаиси - Скорая помощь 112

Сразу тринадцать инфицированных беременных женщин поступили в клинику "Бомонд" в Кутаиси

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (205)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201120/250108273/Srazu-trinadtsat-infitsirovannykh-beremennykh-zhenschin-postupili-v-kliniku-Bomond-v-Kutaisi.html

В клинике "Бомонд" к этому времени на лечении сорок беременных с коронавирусом и четверо новорожденных с подозрением на COVID-19

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Одновременно тринадцать беременных женщин с коронавирусом поступили в ковид-центр клиники "Бомонд" в Кутаиси за последние сутки, сообщает Rustavi 2.

Новорожденного малыша держат за руку
© CC0 / Pixabay
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Они были доставлены на скорой из разных муниципалитетов Имерети.

Беременные, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, проходят лечение в отделении акушерства и гинекологии. На данный момент в клинике лечатся 40 беременных и четверо новорожденных с подозрением на коронавирус.

Скорая помощь с подтвержденной инфекцией в ковид-центр также доставила 12-дневного младенца. Скорее всего, он заразился от матери. Состояние младенца на данном этапе средней тяжести.

За последние сутки в Грузии выявили 3 768 новых случаев инфицирования, из них 541 – в регионе Имерети. 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (205)


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