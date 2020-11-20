Сразу тринадцать инфицированных беременных женщин поступили в клинику "Бомонд" в Кутаиси

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Одновременно тринадцать беременных женщин с коронавирусом поступили в ковид-центр клиники "Бомонд" в Кутаиси за последние сутки, сообщает Rustavi 2.
Они были доставлены на скорой из разных муниципалитетов Имерети.
Беременные, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, проходят лечение в отделении акушерства и гинекологии. На данный момент в клинике лечатся 40 беременных и четверо новорожденных с подозрением на коронавирус.
Скорая помощь с подтвержденной инфекцией в ковид-центр также доставила 12-дневного младенца. Скорее всего, он заразился от матери. Состояние младенца на данном этапе средней тяжести.
За последние сутки в Грузии выявили 3 768 новых случаев инфицирования, из них 541 – в регионе Имерети.