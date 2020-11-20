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Клиника Аверси в столице Грузии

Все медучреждения Грузии обязали лечить инфицированных COVID-19 пациентов

photo : Aversi Clinic / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (205)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201120/250109137/Vse-meduchrezhdeniya-Gruzii-obyazali-lechit-infitsirovannykh-COVID-19-patsientov.html

Мобилизация госпитального сектора продолжается, отныне больницы не будут делиться на ковид и нековид – лечить инфицированных коронавирусом должны будут все

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Все медучреждения Грузии, которые не включены в процессе управления COVID-19, обязаны принимать и лечить инфицированных пациентов.

Это предусматривают дополнения, которые внесены в постановление правительства Грузии "Об утверждении правил изоляции и карантина" от 23 мая 2020 года.

Бригада Скорой помощи 112
© Sputnik / STRINGER
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 768

В частности, постановлением правительство обязывает медучреждение, если в нем окажется инфицированный пациент или зараженных сотрудник, не отправлять его в ковид-центры, а лечить на месте.

Согласно постановлению, любая клиника, в которой у лечащегося пациента или среди медперсонала выявят коронавирус, обязана лечить их на месте в изолированной среде, в условиях соблюдения строгих мер контроля. Такие пациенты не будут переадресовываться в ковид-клиники.

По последним данным в Грузии работают 40 термоцентров и 35 ковид-клиник.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии составляет более 96 тысяч. Ежедневно оно увеличивается на более чем три тысячи новых случаев. Вылечены к этому времени 77 тысяч, скончались 894.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (205)


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