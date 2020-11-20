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Врачи на операции

В Грузии временно прекращено финансирование плановых операций

© CC0 / Pixabay / Engin_Akyurt
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (207)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201120/250111922/V-Gruzii-vremenno-prekrascheno-finansirovanie-planovykh-operatsiy.html

Правительство во второй раз с начала пандемии вынуждено прекращать финансирование плановых операций из-за резкого увеличения числа инфицированных коронавирусом

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Постановлением правительства Грузии, до марта 2021 года в Грузии прекращается финансирование плановых операций в рамках программы всеобщего здравоохранения, за некоторым исключением.

Решение принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Данное ограничение будет действовать с 10 ноября этого года до 1 марта 2021 года.

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Выдача грантового листка на плановое хирургическое обслуживание прекращена, кроме неотложных операций, онкологических и кардиохирургических вмешательств.

Грантовый лист, выданный до 10 ноября этого года, является действующим.

Такое решение правительство Грузии с начала пандемии принимает во второй раз. В конце марта было объявлено, что в Грузии все плановые операции переносятся на четыре месяца, решение не касалось неотложных операций.

Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках с покупками у торгового центра
© Sputnik / STRINGER
Ковид-география Грузии: где больше новых случаев заражения

Сегодня стало известно также об еще одном решении правительства, согласно которому все медучреждения Грузии, которые не включены в процессе управления COVID-19, обязаны сами лечить своих ковид-пациентов, то есть если в медучреждении будут инфицированные пациенты или медперсонал, их должны лечить на месте, а не переводить в ковид-гостиницу или ковид-клинику.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 768. Скончался 41 человек.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено более 96 тысяч случаев заражения, выздоровели более 77 тысяч, скончались 894.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (207)


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