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Эпидемия коронавируса. Молодые жители столицы Грузии в масках идут по улице

Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 100 тысяч

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (209)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201121/250119200/Novyy-antirekord-chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-prevysilo-100-tysyach.html

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 100 684 случая заражения

ТБИЛИСИ, 21 ноя - Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 824 - это самый высокий показатель в стране с начала пандемии.

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За последние сутки в стране выздоровели 3 851 пациент, скончались – 33.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 100 684 случая заражения.

В карантине в данное время находятся 2 128 человек, в стационарах – 5 976, в ковид-гостиницах – 3 445.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (209)


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