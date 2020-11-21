Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 100 тысяч

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 100 684 случая заражения

ТБИЛИСИ, 21 ноя - Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 824 - это самый высокий показатель в стране с начала пандемии.

За последние сутки в стране выздоровели 3 851 пациент, скончались – 33.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 100 684 случая заражения.

В карантине в данное время находятся 2 128 человек, в стационарах – 5 976, в ковид-гостиницах – 3 445.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.