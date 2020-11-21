Риск заражения: названы самые горячие "ковид-точки" в Грузии

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявили 3 824 новых случая заражения коронавирусом, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщает межведомственный координационный совет.

В частности, в Тбилиси за последние сутки выявили 1 247 случаев. В регионах же ситуация следующая:

Регион Новые случаи COVID-19 Аджария 742 Имерети 609 Квемо Картли 214 Шида Картли 197 Гурия 157 Самегрело - Земо Сванети 319 Кахети 150 Мцхета-Мтианети 96 Самцхе-Джвахети 63 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 30 На данный момент количество активных случаев достигает 17 948 пациентов, из них 5 976 человек лечатся в клиниках, 3 445 – в ковид-гостиницах, еще 8 527 человек лечатся дома. На данный момент количество активных случаев достигает 17 948 пациентов, из них 5 976 человек лечатся в клиниках, 3 445 – в ковид-гостиницах, еще 8 527 человек лечатся дома.

Общее число тяжелых пациентов составляет 849, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 308.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 684 тысяч инфицирования, скончались 927 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.