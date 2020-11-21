Риск заражения: названы самые горячие "ковид-точки" в Грузии

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявили 3 824 новых случая заражения коронавирусом, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщает межведомственный координационный совет.
В частности, в Тбилиси за последние сутки выявили 1 247 случаев. В регионах же ситуация следующая:
|Регион
|Новые случаи COVID-19
|Аджария
|742
|Имерети
|609
|Квемо Картли
|214
|Шида Картли
|197
|Гурия
|157
|Самегрело - Земо Сванети
|319
|Кахети
|150
|Мцхета-Мтианети
|96
|Самцхе-Джвахети
|63
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|30
Общее число тяжелых пациентов составляет 849, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 308.
Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 684 тысяч инфицирования, скончались 927 человек.
В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.