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Кутаиси - эпидемия коронавируса. Покупатели у магазинов в масках

Риск заражения: названы самые горячие "ковид-точки" в Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (209)
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Sputnik Грузия
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Общее число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Грузии превысило 100 тысяч

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявили 3 824 новых случая заражения коронавирусом, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщает межведомственный координационный совет.

В частности, в Тбилиси за последние сутки выявили 1 247 случаев. В регионах же ситуация следующая:

 Регион  Новые случаи COVID-19
 Аджария  742
 Имерети  609
 Квемо Картли  214
 Шида Картли  197
 Гурия  157
 Самегрело - Земо Сванети  319
 Кахети  150
 Мцхета-Мтианети  96
 Самцхе-Джвахети  63
 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети   30
На данный момент количество активных случаев достигает 17 948 пациентов, из них 5 976 человек лечатся в клиниках, 3 445 – в ковид-гостиницах, еще 8 527 человек лечатся дома.

Общее число тяжелых пациентов составляет 849, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 308.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 684 тысяч инфицирования, скончались 927 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (209)


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