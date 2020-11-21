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Военно-грузинская дорога

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открыта для легковых машин

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Темы:
Грузино-российская граница (103)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201121/250125839/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-Rossii-otkryta-dlya-legkovykh-mashin.html

На Военно-Грузинской дороге сохраняется запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе Грузии с Россией, восстановлено для легковых автомобилей, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Указанная дорога закрылась два дня назад из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавин.

На данном этапе, на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс сохраняется запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом. Для других видов транспорта движение свободно.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Темы:
Грузино-российская граница (103)


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