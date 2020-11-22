Эпидемиологи ожидают рост случаев коронавируса в Грузии в ближайшие 2-3 недели

Накануне число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 100 тысяч человек, а за сутки выявили почти четыре тысячи случаев COVID-19

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Замглавы Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе заявил, что в стране на самом деле в два раза больше инфицированных коронавирусом, но о них неизвестно, поскольку они болеют в легкой форме и не обращаются к врачам.

Число заразившихся COVID-19 в Грузии 21 ноября превысило 100 тысяч. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. За все время пандемии в стране скончались 927 человек.

"К сожалению, такие высокие цифры будут еще 2-3 недели, что окажет серьезное давление на нашу систему здравоохранения. Можно предположить, что число суточных инфицированных уменьшится, но не нужно думать, что это будет значительное снижение", – сказал Имнадзе в эфире телеканала Imedi.

По его словам, новые случаи коронавируса выявляются только по тем людям, кто имеет соответствующие симптомы. Это значит, что на самом деле зараженных в Грузии значительно больше.

"Эти случаи (бессимптомных инфицированных – ред.) лабораторно не выявляются. Исходя из этого, соблюдать все меры предосторожности очень важно, поскольку бессимптомные люди, у которых наблюдается легкая простуда, являются переносчиками инфекции. Да, большая часть населения без проблем переболела коронавирусом, но есть и значительное число жертв. Поэтому еще раз призываю всех соблюдать меры предосторожности: носить маску и соблюдать дистанцию. К сожалению, человечество пока больше ничего не может противопоставить этому вирусу", – добавил эпидемиолог.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.