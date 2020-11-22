11:55 22 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
Экипаж патрульной полиции

В больших городах Грузии возвращаются ночные ограничения

photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (211)
100731
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201122/250129468/V-bolshikh--gorodakh-Gruzii-vozvraschayutsya-nochnye-ogranicheniya.html

За нарушение запрета на передвижение в ночное время суток установлен штраф - это одна из мер, принятых в стране для сдерживания распространения коронавируса

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Ограничение на передвижение в ночные часы, снятое в виде исключения 20 и 21 ноября в связи со вторым туром выборов в парламент Грузии, восстанавливаются с 22:00 22 ноября.

Руководитель лаборатории Лугара Паата Имнадзе
photo: Government of Georgia / FB
Эпидемиологи ожидают рост случаев коронавируса в Грузии в ближайшие 2-3 недели

Согласно решению Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом, ограничение было снято для обеспечения беспрепятственного проведения второго тура парламентских выборов.

В связи с эпидситуацией в Грузии с 9 ноября в семи крупных городах страны - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори, Поти, ограничено движение пешеходов и автотранспорта с 22.00 до 05.00.

В Грузии 21 ноября состоялся второй тур парламентских выборов. Голосование прошло в 17 мажоритарных округах как в столице, так и в регионах.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (211)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Выборы в парламент Грузии. Второй тур 21 ноября 2020 года в столице страны
Парламентские выборы V2.0: как проходит второй тур в Тбилиси - фото
Лавров о позиции США и Франции по соглашению о Карабахе - видео
Лавров о позиции США и Франции по соглашению о Карабахе - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться