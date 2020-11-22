В больших городах Грузии возвращаются ночные ограничения

За нарушение запрета на передвижение в ночное время суток установлен штраф - это одна из мер, принятых в стране для сдерживания распространения коронавируса

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Ограничение на передвижение в ночные часы, снятое в виде исключения 20 и 21 ноября в связи со вторым туром выборов в парламент Грузии, восстанавливаются с 22:00 22 ноября.

Согласно решению Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом, ограничение было снято для обеспечения беспрепятственного проведения второго тура парламентских выборов.

В связи с эпидситуацией в Грузии с 9 ноября в семи крупных городах страны - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори, Поти, ограничено движение пешеходов и автотранспорта с 22.00 до 05.00.

В Грузии 21 ноября состоялся второй тур парламентских выборов. Голосование прошло в 17 мажоритарных округах как в столице, так и в регионах.