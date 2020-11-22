Число выявленных за сутки в Грузии случаев COVID-19 впервые превысило четыре тысячи

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 104 732 случая заражения, скончались - 976 человек, выздоровели - 85 639 пациентов

ТБИЛИСИ, 22 ноя - Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 048 - это самый высокий показатель в стране с начала пандемии.

За последние сутки в стране выздоровели 3 856 пациентов, скончались – 49.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 104 732 случая заражения, скончались - 976 человек, выздоровели - 85 639 пациентов.

В карантине в настоящее время находятся 2 159 человек, в стационарах – 3 445, в ковид-гостиницах – 6 189.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.