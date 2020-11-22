Новый антирекорд: в Грузии за сутки скончались 49 пациентов с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. В Грузии установлен новый антирекорд суточной смертности пациентов от коронавирусной инфекции – за день в стране скончались 49 человек, сообщает пресс-служба правительства.
За последние сутки в стране выявили 4 048 новых случаев коронавируса, что также является самым высоким показателем с начала пандемии.
Ковид-география по регионам выглядит следующим образом:
|Регион
|Количество новых случаев
|Число скончавшихся
|Тбилиси
|1 602
|24
|Имерети
|772
|7
|Аджария
|447
|13
|Самегрело - Земо Сванети
|389
|1
|Шида Картли
|241
|1
|Квемо Картли
|223
|3
|Кахети
|164
|-
|Гурия
|114
|-
|Мцхета-Мтианети
|48
|-
|Самцхе-Джавахети
|44
|-
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|4
|-
Что касается активных случаев, то их 18 091 в стране. Из них 6 189 лечатся в больницах, в тбилисских - 2 774, Имерети – 1 241, Аджарии – 1 021.
Количество тяжелых пациентов возросло до 864. Из них в Тбилиси – 394, Имерети – 202, Аджарии – 147. К аппарату искусственного дыхания подключены 386 человек. Из них 159 в Тбилиси, Аджарии – 114, Имерети – 45.3 449 человек находятся в ковид-гостиницах, из них 1 138 в Тбилиси, 1 659 в Аджарии и 310 в Имерети. 8 453 инфицированных пациента лечатся дома.
В карантинных пространствах находятся 2 159 человек. Из них в Аджарии 1 100, Тбилиси – 470, Имерети – 26.
В самоизоляции находятся 56 608 человек. Из них в Аджарии 18 088, Тбилиси – 16 201, Имерети 5 313.
С начала пандемии в стране выявлено всего 104 732 случая коронавируса. За последние сутки выздоровели 3 856 человек. Таким образом, с начала пандемии выздоровели 85 639 пациентов. Скончались 976.