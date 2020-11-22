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Батумская республиканская больница, Аджария

Новый антирекорд: в Грузии за сутки скончались 49 пациентов с коронавирусом

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (212)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201122/250129923/Novyy-antirekord-v-Gruzii-za-sutki-skonchalis-49-patsientov-s-koronavirusom.html

Самый высокий показатель случаев заражения и смертности за последние сутки в Тбилиси - 1 602 и 24 соответственно

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. В Грузии установлен новый антирекорд суточной смертности пациентов от коронавирусной инфекции – за день в стране скончались 49 человек, сообщает пресс-служба правительства.

За последние сутки в стране выявили 4 048 новых случаев коронавируса, что также является самым высоким показателем с начала пандемии.

Ковид-география по регионам выглядит следующим образом:

Регион Количество новых случаев Число скончавшихся
Тбилиси 1 602 24
Имерети 772 7
Аджария 447 13
Самегрело - Земо Сванети 389 1
Шида Картли 241 1
Квемо Картли 223 3
Кахети 164 -
Гурия 114 -
Мцхета-Мтианети 48 -
Самцхе-Джавахети 44 -
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 4 -

Что касается активных случаев, то их 18 091 в стране. Из них 6 189 лечатся в больницах, в тбилисских - 2 774, Имерети – 1 241, Аджарии – 1 021.

Количество тяжелых пациентов возросло до 864. Из них в Тбилиси – 394, Имерети – 202, Аджарии – 147. К аппарату искусственного дыхания подключены 386 человек. Из них 159 в Тбилиси, Аджарии – 114, Имерети – 45.

3 449 человек находятся в ковид-гостиницах, из них 1 138 в Тбилиси, 1 659 в Аджарии и 310 в Имерети. 8 453 инфицированных пациента лечатся дома.

В карантинных пространствах находятся 2 159 человек. Из них в Аджарии 1 100, Тбилиси – 470, Имерети – 26.

В самоизоляции находятся 56 608 человек. Из них в Аджарии 18 088, Тбилиси – 16 201, Имерети 5 313.

С начала пандемии в стране выявлено всего 104 732 случая коронавируса. За последние сутки выздоровели 3 856 человек. Таким образом, с начала пандемии выздоровели 85 639 пациентов. Скончались 976.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (212)


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