Новый антирекорд: в Грузии за сутки скончались 49 пациентов с коронавирусом

Самый высокий показатель случаев заражения и смертности за последние сутки в Тбилиси - 1 602 и 24 соответственно

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. В Грузии установлен новый антирекорд суточной смертности пациентов от коронавирусной инфекции – за день в стране скончались 49 человек, сообщает пресс-служба правительства.

За последние сутки в стране выявили 4 048 новых случаев коронавируса, что также является самым высоким показателем с начала пандемии.

Ковид-география по регионам выглядит следующим образом:

Регион Количество новых случаев Число скончавшихся

Тбилиси 1 602 24 Имерети 772 7 Аджария 447 13 Самегрело - Земо Сванети 389 1 Шида Картли 241 1 Квемо Картли 223 3 Кахети 164 - Гурия 114 - Мцхета-Мтианети 48 - Самцхе-Джавахети 44 - Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 4 -

Что касается активных случаев, то их 18 091 в стране. Из них 6 189 лечатся в больницах, в тбилисских - 2 774, Имерети – 1 241, Аджарии – 1 021.

Количество тяжелых пациентов возросло до 864. Из них в Тбилиси – 394, Имерети – 202, Аджарии – 147. К аппарату искусственного дыхания подключены 386 человек. Из них 159 в Тбилиси, Аджарии – 114, Имерети – 45.

3 449 человек находятся в ковид-гостиницах, из них 1 138 в Тбилиси, 1 659 в Аджарии и 310 в Имерети. 8 453 инфицированных пациента лечатся дома.

В карантинных пространствах находятся 2 159 человек. Из них в Аджарии 1 100, Тбилиси – 470, Имерети – 26.

В самоизоляции находятся 56 608 человек. Из них в Аджарии 18 088, Тбилиси – 16 201, Имерети 5 313.

С начала пандемии в стране выявлено всего 104 732 случая коронавируса. За последние сутки выздоровели 3 856 человек. Таким образом, с начала пандемии выздоровели 85 639 пациентов. Скончались 976.