В Грузии празднуют "Гиоргоба" – День Святого Георгия Победоносца

С учетом ограничений в стране, введенных из-за пандемии коронавируса, верующие как в храме, так и на прилегающей территории, должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. В Грузии 23 ноября празднуют День Святого Георгия или "Гиоргоба" – один из самых почитаемых религиозных праздников в стране.

Праздничные богослужения, посвященные "Гиоргоба" или Дню Святого Георгия, по традиции пройдут во всех действующих церквях Грузии. Однако, с учетом ограничений в стране, введенных из-за пандемии коронавируса, верующие как в храме, так и на прилегающей территории, должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

"Гиоргоба" в Грузии является государственным праздником и официальным выходным днем. В Грузии День Святого Георгия или "Гиоргоба" отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая.

Небесный покровитель

В Грузии Георгий Победоносец – самый чтимый из Святых, небесный покровитель страны. Почитание Святого в Грузии началось на заре христианства.

По преданию, День Святого Гиоргоба основан просветительницей Грузии – Святой Нино. Крестительница Грузии, по свидетельству Арсения Икалтоэли – духовного отца и учителя царя Давида Агмашенебели (Строителя), была двоюродной сестрой Георгия Победоносца.

Именно от равноапостольной Нино в Грузии узнали о жизни и мученичестве Святого Георгия, которого она особо почитала и завещала стране, которую обратила в христианство, любить его.

Первый храм в честь Святого Георгия построил в Грузии в 335 году царь Мириан, на месте погребения Святой Нино.

Строительство церквей в честь Святого Георгия Победоносца, которые особо почитались среди народа, стало массовым с IX века – часовни строили не только в городах и селах, но и на вершинах гор.

Святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев, пастухов и путников. Ему также молятся об избавлении от демонических сил.

С древних времен имя Георгий является одним из самых распространенных в Грузии. Оно было и династическим именем грузинских правителей, так как считалось, что царь, пользующийся небесным покровительством Святого Георгия, ни в чем не будет знать поражения.

Георгий Победоносец – всадник, поражающий змия, стал составной частью грузинского сознания и православной веры. Он также запечатлен на государственном гербе Грузии.

Победоносцем Святого Георгия назвали за мужество и духовную победу над палачами и за чудодейственную помощь людям в опасности.

Святой Георгий 23 ноября по новому стилю был подвергнут колесованию – пытке, которая по жестокости не уступала распятию на кресте, а 6 мая 303 года ему отрубили голову.