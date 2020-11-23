10:36 23 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
Верующие в храме Самеба во время празднования Гиоргоба

В Грузии празднуют "Гиоргоба" – День Святого Георгия Победоносца

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Календарь религиозных праздников (663)
28831
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201123/250132582/V-Gruzii-prazdnuyut-Giorgoba---Den-Svyatogo-Georgiya-Pobedonostsa.html

С учетом ограничений в стране, введенных из-за пандемии коронавируса, верующие как в храме, так и на прилегающей территории, должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. В Грузии 23 ноября празднуют День Святого Георгия или "Гиоргоба" – один из самых почитаемых религиозных праздников в стране.

Праздничные богослужения, посвященные "Гиоргоба" или Дню Святого Георгия, по традиции пройдут во всех действующих церквях Грузии. Однако, с учетом ограничений в стране, введенных из-за пандемии коронавируса, верующие как в храме, так и на прилегающей территории, должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

"Гиоргоба" в Грузии является государственным праздником и официальным выходным днем. В Грузии День Святого Георгия или "Гиоргоба" отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая.

Небесный покровитель

В Грузии Георгий Победоносец – самый чтимый из Святых, небесный покровитель страны. Почитание Святого в Грузии началось на заре христианства.

По преданию, День Святого Гиоргоба основан просветительницей Грузии – Святой Нино. Крестительница Грузии, по свидетельству Арсения Икалтоэли – духовного отца и учителя царя Давида Агмашенебели (Строителя), была двоюродной сестрой Георгия Победоносца.

Памятник Святому Георгию работы Зураба Церетели на площади Свободы в центре столицы Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
День Святого Георгия Победоносца 2020: традиции и приметы праздника

Именно от равноапостольной Нино в Грузии узнали о жизни и мученичестве Святого Георгия, которого она особо почитала и завещала стране, которую обратила в христианство, любить его.

Первый храм в честь Святого Георгия построил в Грузии в 335 году царь Мириан, на месте погребения Святой Нино.

Строительство церквей в честь Святого Георгия Победоносца, которые особо почитались среди народа, стало массовым с IX века – часовни строили не только в городах и селах, но и на вершинах гор.

Святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев, пастухов и путников. Ему также молятся об избавлении от демонических сил.

С древних времен имя Георгий является одним из самых распространенных в Грузии. Оно было и династическим именем грузинских правителей, так как считалось, что царь, пользующийся небесным покровительством Святого Георгия, ни в чем не будет знать поражения.

Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Вербное воскресенье в карантин во время коронавируса
© Sputnik / STRINGER
Илия II о короновирусе: это предупреждение, поворотный момент

Георгий Победоносец – всадник, поражающий змия, стал составной частью грузинского сознания и православной веры. Он также запечатлен на государственном гербе Грузии.

Победоносцем Святого Георгия назвали за мужество и духовную победу над палачами и за чудодейственную помощь людям в опасности.

Святой Георгий 23 ноября по новому стилю был подвергнут колесованию – пытке, которая по жестокости не уступала распятию на кресте, а 6 мая 303 года ему отрубили голову.

Темы:
Календарь религиозных праздников (663)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Выборы в парламент Грузии. Второй тур 21 ноября 2020 года в столице страны
Парламентские выборы V2.0: как проходил второй тур в Тбилиси - фото
Член Синода Грузии владыка Лазаре скончался от коронавируса - видео
В Грузии простились с владыкой Лазаре, который скончался от коронавируса - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться