Минздрав Грузии: необходима мобилизация коек для тяжелых пациентов

Если процент госпитализации зараженных коронавирусом в других странах составляет около 10-15 %, в Грузии он более 30%, заявила замминистра

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. В условиях, когда ежедневное количество случаев заражения коронавирусом достигло четырех тысяч и рост может продолжиться, важно, чтобы больничные места для тяжелых и критических пациентов были полностью мобилизованы, заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния

В Грузии ежедневно фиксируются новые антирекорды по количеству случаев заражения коронавирусом и смертей среди инфицированных пациентов. Так, за минувшие сутки число пациентов увеличилось на 4 048, скончались 49 граждан.

"Как видите, число случаев увеличивается. У нас были определенные ожидания, что к этому времени мы достигнем 4 тысяч и, возможно, даже будет отмечен последующий рост, особенно в Тбилиси. В этой ситуации очень важно, чтобы койки для тяжелых и критических пациентов были полностью мобилизованы. Конечно, для нас это тоже приоритет. В остальных случаях мобилизуются ковид-гостиницы, в которых уже проходят лечение более 3 000 человек. Сервис ковид-гостиниц довольно расширился и здесь работают высококвалифицированные бригады", – заявила Габуния журналистам.

Кроме того, уже более 10 000 пациентов проходят лечение на дому. Таким образом, все пациенты, которым сегодня необходим госпитальный сервис, получают эту услугу, более 6 000 человек остаются в больницах и есть ресурсы для оптимизации, подчеркнула Габуния.

Как отметила замминистра, если процент госпитализации зараженных коронавирусом в других странах составляет около 10-15 %, в Грузии он более 30%, то есть почти треть пациентов госпитализируется.

По ее словам, действительно серьезной проблемой является заражение медперсонала.

"Этот вопрос особенно остро стоит в Аджарии, и медперсонал, вышедший из программы в начале сентября, уже сегодня находится на месте. Активно идет мобилизация студентов, для больниц важны любые помощники", – сказала Тамар Габуния.

Всего с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 104 732 случая заражения, скончались 976 человек, выздоровели 85 639 пациентов.