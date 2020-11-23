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Военно-грузинская дорога

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для машин с прицепом

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Темы:
Грузино-российская граница (104)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201123/250133271/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-zakryta-dlya-mashin-s-pritsepom-.html

Военно-Грузинская дорога является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Из-за снега и гололеда движение на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, закрыто для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Спецмашина расчищает дорогу на Ларсе
photo: Roads Department of Georgia / FB
Верхний Ларс: дорога в направлении границы с Россией открыта

Для остальных видов транспорта движение свободное. На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели.

За соблюдением режима будет следить патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, или Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.

Темы:
Грузино-российская граница (104)


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