Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для машин с прицепом

Военно-Грузинская дорога является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Из-за снега и гололеда движение на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, закрыто для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Для остальных видов транспорта движение свободное. На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели.

За соблюдением режима будет следить патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, или Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.