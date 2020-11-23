Дома юстиции Грузии изменили график работы

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Дома юстиции и общественные центры Грузии больше не будут работать по выходным, сообщили ИА "Новости-Грузия" в пресс-службе минюстра страны.

То есть отныне эти учреждения будут принимать посетителей с понедельника до пятницы включительно. Причиной изменения графика работы ведомство называет предотвращение распространения коронавируса.

Что касается часов работы, то исходя из ограничения на передвижение после 22 часов, Дома юстиции Тбилиси, Кутаиси (Имерети) и Батуми (Аджария) будут принимать граждан с 09:00 до 21:00.

В период пандемии с целью предотвращения распространения коронавируса Дома юстиции и общественные центры осуществили ряд мероприятий. С 5 мая дома юстиции и общественные центры работали по принципу предварительной записи каждый день, включая выходные.

С 1 июня дома юстиции Тбилиси, Батуми и Кутаиси вместо 09:00-18:00 работали каждый день с 09:00 до 24:00 и выдавали более 400 сервисов.

С 9 ноября с учетом новых ограничений Дома юстиции Тбилиси, Кутаиси и Батуми работали каждый день с 09:00 до 21:00. А с 22 ноября филиалы Домов юстиции и общественные центры перешли на новый режим работы.

Отмечается, что масштабные дезинфекционные работы проходят регулярно во всех 25 Домах юстиции и 85 общественных центрах Грузии.

Ведомство еще раз напоминает, что визитеры не смогут попасть в здание без предварительной записи. Все лица, которые придут за конкретным сервисом в здание Дома юстиции и общественного центра должны быть обязательно в масках, иначе они не будут допущены.