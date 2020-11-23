Число инфицированных растет: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено более 100 тысяч случаев заражения

ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 958.

За последние 24 часа в стране выздоровели 3 531 пациент, скончались – 36.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 108 680 случаев заражения.

В карантине в данное время находятся 2 137 человек, в стационарах – 6 221, в ковид-гостиницах – 3 736.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.