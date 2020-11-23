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Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках с покупками у торгового центра

Ковид-география Грузии: где больше новых случаев заражения

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (218)
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Ежедневно в Грузии фиксируется около четырех тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 3 958 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в понедельник.

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Так, за последние 24 часа в грузинской столице выявили 2 157 случаев. Ситуация в регионах следующая:

Регион  Количество новых случаев COVID-19
 Имерети  537
 Аджария  417
 Квемо Картли   190
 Самегрело-Земо Сванети   159
 Шида Картли  137
 Мцхета-Мтианети  89
 Гурия  78
 Самцхе-Джавахети  40
Рача-Лечхуми Квемо Сванети  14

На сегодняшний день в Грузии 18 482 активных случая заражения, из них 6 221 человек лечатся в клиниках, остальные – дома или в ковид-гостиницах.

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photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
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Что касается тяжелых пациентов, то их на сегодняшний день 881, к аппарату искусственного дыхания подключены 330 человек.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончалось более 1 000 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (218)


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