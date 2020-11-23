Ковид-география Грузии: где больше новых случаев заражения

Ежедневно в Грузии фиксируется около четырех тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 3 958 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в понедельник.

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Так, за последние 24 часа в грузинской столице выявили 2 157 случаев. Ситуация в регионах следующая:

Регион Количество новых случаев COVID-19 Имерети 537 Аджария 417 Квемо Картли 190 Самегрело-Земо Сванети 159 Шида Картли 137 Мцхета-Мтианети 89 Гурия 78 Самцхе-Джавахети 40 Рача-Лечхуми Квемо Сванети 14

На сегодняшний день в Грузии 18 482 активных случая заражения, из них 6 221 человек лечатся в клиниках, остальные – дома или в ковид-гостиницах.

Что касается тяжелых пациентов, то их на сегодняшний день 881, к аппарату искусственного дыхания подключены 330 человек.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончалось более 1 000 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.